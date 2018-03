Rifiuti. I "giovani" del centrosinistra chiedono una visita guidata all’Ecoemme

MONTESILVANO. Nemmeno i dati sulla raccolta dei rifiuti sono pubblici a Montesilvano. Nemmeno se a richiederli sono consiglieri comunali.*ECOEMME:«RIFIUTI TRACCIATI, DATI SEMPRE COMUNICATI»

E’ storia vecchia ma nel frattempo le cose non sono migliorate e per questo alcuni consiglieri comunali hanno chiesto almeno di poter visitare l’Ecoemme perché è necessario che si avvi la raccolta differenziata.

E’ momento delicato questo per i rifiuti a Montesilvano dove una indagine della procura partita proprio su presunti illeciti di Ecoemme si è allargata a macchia d’olio ed ha già colpito il monopolista dei rifiuti Rodolfo Di Zio e l’ex assessore alla sanità, Lanfranco Venturoni.

Nell’ambito dell’inchiesta è stato anche sentito dalla procura il sindaco di Montesilvano, Pasquale Cordoma.

«L'Ecoemme deve organizzarsi per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche«. E' questo l'invito congiunto del consigliere provinciale Idv, Attilio Di Mattia, del segretario del Pd, Luigi Beccia, del responsabile dei Giovani Democratici, Vincenzo D'Ercole, del portavoce locale di Sinistra Ecologia e Libertà, Giancarlo Castorani, e di Enrica Taresco di Abruzzo Sostenibile. Insieme chiedono a l'Ecoemme di organizzare una visita guidata, il prossimo 16 dicembre, per poter verificare il funzionamento del ciclo della differenziata a Montesilvano.

«L'Ecoemme non fornisce dati precisi sul riciclo dei Raee» spiega Di Mattia, «va detto che il ritiro degli ingombranti viene effettuato in modo assolutamente puntuale, prenotando all'apposito numero di telefono: ma il proprio rifiuto poi non si sa dove va a finire».

«Per questo motivo», proseguono ´Taresco e D´Ercole, «vorremmo lanciare l'idea di una serie di isole ecologiche dove lasciare il rifiuto elettronico, che garantisca attraverso un certificato il riciclo del materiale elettronico». «Il problema dei rifiuti», sottolinea Beccia, «deve essere gestito creando consapevolezza nei cittadini. Fino ad oggi, e il progetto del termovalorizzatore Deco ne è la prova, si è lavorato addirittura a loro insaputa».

«E' importante», aggiunge Castorani, «la partecipazione di industrie e aziende del territorio: servono contenitori per la "differenziata elettronica" e la collaborazione di commercianti e amministrazione».

Questo progetto, spiegano i promotori, mira non solo a consentire ai cittadini di liberarsi con facilità dei loro rifiuti elettronici, ma anche di assicurare che questi prodotti vengano poi trattati e riutilizzati in altri apparecchi, nel pieno rispetto dell'ambiente, con la sicurezza della distruzione di dati personali nel caso dei dispositivi di memoria.

«La Ecoemme», conclude Di Mattia, «dovrebbe implementare un sistema di questo tipo anche per sensibilizzare i cittadini al problema, visto che fa parte di uno dei più importanti gruppi del settore in Abruzzo».

ECOEMME:«RIFIUTI TRACCIATI, DATI SEMPRE COMUNICATI»

La Ecoemme ha fatto sapere oggi che se problemi vi sono, sono da addebitarsi al Comune di Montesilvano.

L a normativa vigente impone una puntuale tracciabilità di tutti i rifiuti raccolti, compresi quelli ingombranti e di origine elettronica che sono accompagnati da un apposito formulario di identificazione del rifiuto ed è conferiti presso centri autorizzati.

La società fa sapere che sin dall'inizio della propria attività, nel 1999, ha trasmesso periodicamente all’amministrazione di Montesilvano e, nello specifico, agli uffici preposti al controllo delle attività della società, «tutta la documentarsi inerente al conferimento dei rifiuti».

La Ecoemme, inoltre, ricorda che tutti i dati dei rifiuti sono sempre stati pubblicati sul sito istituzionale della società.

«L'idea di creare sul territorio comunale di Montesilvano isole ecologiche a disposizione della cittadinanza», scrive oggi l’amministratore delegato Ecoemme, «non può che essere accolta favorevolmente da noi ma tale progetto necessita della preventiva individuazione e autorizzazione da parte del comune»

La società assicura anche che già da molto tempo ha inoltrato «formale richiesta per l'apertura a tutti cittadini Montesilvano della sede operativa di via Nilo per il conferimento diretto di tutti i rifiuti differenziati» e che ad oggi non ha ancora ricevuto risposta dal Comune.

«Anche per l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata, che sono comunque in linea con i dati regionali, la società ha presentato al Comune di Montesilvano sin dal giugno 2008», dice ancora Ecoemme, «un progetto per la raccolta “porta a porta”, che si pone come obiettivo il raggiungimento del 58,84% di raccolta differenziata. Tale metodo di raccolta non è mai stato autorizzato e quindi implementato, neppure per singole zone. Infine, le numerose campagne di sensibilizzazione alla raccolta differenziata attivate dal 1999, come riportato sul sito istituzionale, dimostrano che il consenso, la consapevolezza e soprattutto la collaborazione siano fondamento per la corretta gestione di tutti i servizi di igiene urbana».

