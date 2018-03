Collecorvino, l'assessore provinciale Faieta sarà il candidato sindaco

COLLECORVINO. Più di mille persone, secondo gli organizzatori, ieri sera per il lancio della candidatura.

E' stata presentata ieri la lista "Progetto Comune" che candida a sindaco nel comune del pescarese Andrea Faieta, assessore provinciale alle Grandi Infrastrutture. All'appuntamento hanno partecipato i rappresentanti di tutte le istituzioni, dai comuni limitrofi alla Provincia alla Regione e anche il parlamentare Andrea Pastore. C'erano, tra gli altri, il presidente della Provincia Guerino Testa, il presidente del consiglio provinciale Giorgio De Luca, i consiglieri regionali Lorenzo Sospiri, Ricardo Chiavaroli, Gianfranco Giuliante, Nicoletta Verì e Alessandra Petri, il presidente del Consiglio regionale Nazario Pagano, gli assessori provinciali Aurelio Cilli, Roberto Ruggieri, Fabrizio Rapposelli, e Valter Cozzi, e i sindaci di Moscufo e Elice, Alberico Ambrosini e De Massis.

Faieta ha parlato dei progetti della lista per Collecorvino e ha

lanciato un appello affinché la campagna elettorale si svolga in maniera corretta, senza polemiche né provocazioni, seguendo uno stile che gli è proprio.

«Questa sera siamo qui numerosissimi per un’unica ragione sostanziale – ha esordito il candidato sindaco -: inaugurare con entusiasmo un nuovo corso politico carichi di quella linfa vitale che ci caratterizza e contraddistingue». L’azione di governo, ha precisato il candidato, sarà caratterizzata da un secco no alla discarica, dalla variante al Prg «a forte vocazione sociale», dalla realizzazione del centro sportivo tramite il leasing costruendi, da una gestione «più razionale del bilancio», dalla volontà di terminare le opere pubbliche avviate e favorire l’insediamento delle attività produttive sul territorio di Collecorvino creando le condizioni per gli imprenditori affinchè investano sul nostro territorio. «Collecorvino nel 2011 beneficerà di una serie di interventi nel settore delle opere pubbliche pari a un milione di euro da parte della Provincia di Pescara», ha assicurato Faieta.

Il candidato sindaco ha annunciato che grazie all’impegno della Regione Abruzzo, nel centro storico riaprirà la farmacia.

