Collecorvino. Lista civica dell’ex maggioranza legata a Volpone

COLLECORVINO. Nasce a Collecorvino la nuova lista “W Collecorvino sempre”, composta e sostenuta dai rappresentanti della vecchia maggioranza legata a Massimiliano Volpone.

Nella lista, infatti, sono confluiti sei consiglieri uscenti, compreso l’ex sindaco Volpone, e quattro non eletti. Domani, sabato 4 dicembre 2010, nel territorio di Collecorvino saranno distribuiti i volantini e affissi i manifesti con il logo della lista civica e i nomi dei promotori.

«L’uso dell’avverbio di tempo ‘sempre’ presente nel logo – spiegano i firmatari della lista – ha un significato ben preciso. La volontà che ci anima, infatti, è quella di far prevalere sempre Collecorvino come collettività e non interessi privati, di parte e professionali. A Collecorvino è accaduto un fatto enormemente grave di cui i responsabili dovranno rendere conto all’intera cittadinanza».

Sei consiglieri di maggioranza, Luigi Terrenzi, Maurizio Orlando, Andrea Faieta, Andrea Orlando, Daniele Chiola e Fernando Piergallini, associati a tre consiglieri di minoranza, Gianni Faieta, Caterina Gaudio e Francesco Contini, con un unico documento notarile, senza discutere l’argomento in consiglio comunale alla presenza dei cittadini, hanno interrotto in modo traumatico il corso delle attività amministrative, determinando lo scioglimento del consiglio comunale e il commissariamento.

«In questo modo è stata tradita la volontà popolare espressa con un voto plebiscitario pari all’83%», spiegano, «è stata una scelleratezza. Fortunatamente saranno ancora i cittadini a valutare e decidere da quali persone vogliono farsi rappresentare. Con ‘W Collecorvino sempre’ vogliamo continuare ad essere un paese lontano dai ‘comitati d’affari’ e dalle ‘bande di potere’ ed amministrare con onestà, rigore e rispetto delle istituzioni».

I promotori della lista “W Collecorvino sempre” sono Paolo Aliprandi, Mirco Amadio, Tonino Buccella, Chiara Cauti, Fabio Chiavaroli, Angelo Ciarcelluti, Mario Ciarcelluti, Giulio Costantini, Lucio Datore, Paolo D’Agostino, Enea D’Amico, Paolo D’Amico, Gaetano Di Clemente, Enea Di Liberato, Luciano Di Silvestro, Marco Di Tullio, Achille Di Valerio, Anselmo Evangelista, Fabio Fornaro, Nazzaro Franciotti, Andrea Onesti, Davide Orlando, Romano Orlando, Simone Orlando, Leandro Orsini, Giuliano Palmarini, Melania Palmucci, Luigi Travaglini, Gabriele Vitileia, Leo Volpone, Massimiliano Volpone e Antonio Zaffiri.

