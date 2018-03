Patto per Montesilvano:«né pro né contro qualcuno, ma per la città»

MONTESILVANO. Nasce a Montesilvano il nuovo movimento civico “patto per Montesilvano” (presentazione giovedì mattina ore 10.30).

Il presidente è Mauro de Flaviis che annuncia: «il nostro obiettiivo è quello di favorire la partecipazione diretta di singoli cittadini e associazioni, senza la mediazione di partiti».

Una nuova realtà politica a Montesilvano, quindi, che vuole essere la voce dei cittadini che non si sentono rappresentati o considerati.

«Non possiamo più tollerare lo stato di abbandono e degrado che attraversa trasversalmente tutti i rioni di Montesilvano», commenta il neo presidente. «Inoltre, siamo stanchi di subire decisioni che non vedono i cittadini protagonisti del loro futuro e della corretta gestione di un territorio vasto ed oramai anche densamente popolato. Occorre ripartire i cittadini è questo che vogliono». Nel corso della conferenza stampa sarà introdotto il primo punto del neonato movimento: un intervento per salvare dal degrado il fiume Saline.

Ma De Flaviis spiega anche che si punterà al sodalizio tra associazioni e cittadinanza «come strumento per rivalutare in senso positivo la politica locale, in modo tale da renderla reale strumento a favore per risolvere problemi».

Non solo, sostengono dal nuovo movimento, «un accordo di questo genere renderebbe difficile l'imposizione delle lobby clientelari nel territorio. Ma soprattutto in un'area come quella di Montesilvano caratterizzata da uno sviluppo tumultuoso e selvaggio urgono progetti di recupero e di riordino al fine di migliorare la qualità della vita».

A fare da spalla all'iniziativa ci sono già alcune associazioni, tra cui “Montesilvano nel Cuore”, “Prospettiva futura” e il comitato “il gabbiano”.

«Vogliamo raccogliere idee e proposte per rispondere agli innumerevoli bisogni dei cittadini di Montesilvano», spiega Alessandro Rinnaudo, presidente di Montesilvano nel cuore. «Abbiamo già molte idee che vogliamo trasformare in progetti, siamo nati per ristabilire un clima di fiducia in città, una fiducia demolita in questi anni dalle note vicende che hanno attraversato il nostro Comune. E’ una sfida impegnativa ma oramai non rinviabile siamo convinti che si potrà vincere con l’impegno di tutti. La passione c’è, la volontà non ci manca, con l’aiuto di tanti cittadini risolleveremo Montesilvano dal baratro in cui è precipitata».

«Prospettiva Futura – afferma invece Gennaro Passerini presidente dell'associazione - promuove lo sviluppo dei “punti di forza” della comunità come mezzo per ridare dignità alla politica, per promuovere con un rinnovo comportamentale stimoli aggreganti, per una società composta da novantatré etnie diverse per cultura esigenze e bisogni. L'associazione, - conclude il presidente – si pone l’obiettivo di proporre alla cittadinanza, progetti concreti per un'area urbana cresciuta senza regole ed identità. In questo senso movimento civico nascente sarà significativo e costruttivo».

