Commissioni Montesilvano, nuove assenze, nuovi richiami

MONTESILVANO. Nuova denuncia sulle assenze a Montesilvano quando si riuniscono le commissioni.

Dopo la denuncia del delegato della Casa Ottavio De Martinis, anche il consigliere Silvano Dirodi, presidente della commissione Commercio, oggi lamenta l’assenza dei consiglieri alle commissioni.

Questa mattina erano previste discussioni su argomenti di notevole importanza per la città ma non tutto è filato liscio.

«Oggi – spiega Dirodi – era stata convocata la commissione Commercio per discutere il nuovo regolamento del piano insegne alla presenza del vicesindaco e assessore al ramo Claudio Daventura e dell’architetto Antonio Petitti, ma purtroppo c’erano troppi assenti per aprire i lavori».

Stessa situazione è accaduta poco dopo, alle ore 13, per la commissione Urbanistica, nella quale non è stato raggiunto il numero legale per affrontare l’argomento del Pp2 con il dirigente Gianfranco Niccolò e con i tecnici comunali.

«Purtroppo», lamenta il consigliere, «c’è poca considerazione per le varie commissioni da parte dei colleghi e in questo modo, come affermava qualche giorno fa anche il mio collega De Martinis, i lavori non vanno avanti. Questa mattina alle commissioni molti dei consiglieri erano fuori dall’aula e non hanno firmato la presenza utile ad aprire la seduta. Episodi del genere non fanno bene a nessuno, richiamo quindi tutti al buon senso e ad un atteggiamento più consono verso chi ci ha eletto».

Nei giorni scorsi De Martinis aveva denunciato anche il malcostume di alcuni (senza fare i nomi) di firmare, intascare il gettone di presenza per poi abbandonare l'aula.

19/11/2010 17.02