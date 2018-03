Penne, mozione per Comune parte civile nell’inchiesta Mare-monti

PENNE. Una mozione per tutelare il buon nome della amministrazione nell’ambito della inchiesta giudiziaria.

Il gruppo consiliare di Sinistra Ecologia e Libertà al Comune di Penne ha presentato una mozione a firma del presidente del consiglio comunale Matteo Tresca e del capogruppo Guglielmo Di Paolo per invitare Sindaco e Giunta municipale a tutelare, attraverso un'azione legale, il prestigio e gli interessi del Comune di Penne nell'ambito delle inchieste giudiziarie sulla cosiddetta “Mare-monti”.

Note vicende giudiziarie hanno coinvolto nei mesi scorsi «gli interessi dei cittadini di Penne e dell'intera area vestina»,scrivono i consiglieri, in ordine alla realizzazione della variante SS81 meglio conosciuta come “Mare-monti”.

«La superficialità nella progettazione - spiega il capogruppo di SEL Guglielmo Di Paolo - è arrivata addirittura al punto che un viadotto finiva per invadere la fascia di rispetto dell'Oasi naturale con notevole sperpero di denaro pubblico».

Il paesaggio della Riserva naturale del Lago di Penne risulta essere stato deturpato dalle ruspe: «E' stata inferta una profonda ferita al territorio incontaminato della Riserva naturale - dice il presidente del consiglio Matteo Tresca – che, secondo gli esperti ecologisti, si rimarginerà soltanto tra vent'anni. Il danno che i cittadini di Penne e dell'intera area si trovano a subire è duplice - insiste Tresca – in quanto la collettività si vede ancora una volta penalizzata dalla carenza di un adeguato sistema viario, nonostante la domanda pressante che giunge dal territorio, ed al tempo stesso si trova a dover sopportare i notevoli danni per lo spreco di risorse pubbliche finalizzate a creare le condizioni per la crescita e lo sviluppo anche occupazionale».

L'obiettivo dei consiglieri del gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà attraverso questa azione, spiega il consigliere Di Paolo, «è quello di consentire al Comune di Penne di tutelare fino in fondo ed in ogni sede, anche giudiziaria, l'interesse della collettività al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti in conseguenza degli illeciti che saranno accertati».

Della vicenda “Maremonti” e dei problemi connessi all'ambiente si parlerà tra l'altro anche venerdì prossimo 3 settembre 2010, dalle ore 18:30, nella zona antistante la porta di San Francesco, nell'ambito della prima festa di Sinistra Ecologia e Libertà dell'area vestina in un incontro dal titolo “Sguardi sulla città: ambiente e territorio” al quale prenderanno parte fra gli altri Fernando di Fabrizio, direttore della Riserva Naturale dell'Oasi del Lago di Penne, oltre ai rappresentanti di alcune associazioni cittadine ed a dirigenti ed amministratori comunali di SEL.

All’iniziativa aderisce anche il Pdl. «Chiediamo all’amministrazione comunale di Penne di costituirsi parte civile nell’eventuale processo penale a carico di coloro che hanno impedito la realizzazione della strada Mare-monti», ha detto Antonio Baldacchini, coordinatore cittadino del Pdl di Penne. Colgo l’occasione per ricordare al Pd cittadino che nell’elenco degli indagati c’è anche l’ex segretario regionale del Pd, Luciano D’Alfonso. Al di là delle responsabilità penali che sono personali e sulle quali aspettiamo l’esito della magistratura, è chiaro che il Partito democratico ed il centrosinistra – conclude Baldacchini – hanno inequivocabili responsabilità politiche sul fallimento generale dell’opera pubblica che avrebbe rilanciato l’economia nell’area vestina».

02/09/2010 11.03