Sel contro nomina Guerri: «scelta vergognosa»

PESCARA. «La nomina di Giordano Bruno Guerri a “sovrintendente” delle attività culturali pescaresi per un compenso di 90mila euro è una cosa a dir poco vergognosa».

E' questo il commento del coordinatore provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà, Roberto Di Lodovico, che contesta l'arrivo del direttore artistico in un momento in cui «l’intervento pubblico per il sostegno alle attività culturali si è ridotto al lumicino a partire dallo Stato, per proseguire con Regioni, Province e Comuni».

A Pescara, la situazione è «paradossale», sostiene Di Lodovico: «si assiste contemporaneamente ad un taglio feroce, anche per attività culturali storiche, ed a sciali incomprensibili di denaro pubblico».

Il coordinatore di Sel sostiene che «l’esito disastroso della prima (e speravamo ultima ) edizione del festival dannunziano (definito internazionale perché la sua eco è giunta persino a Montesilvano) avrebbe dovuto indurre i nostri amministratori ad una seria riflessione sul rapporto costi /benefici in merito ai tanti soldi spesi, ma tant’è. Non resta che prendere atto che perseverare è diabolico».

Di Lodovico ricorda anche che per fare cassa il Comune ha revocato la delibera e la graduatoria, approvate dalla precedente amministrazione, che assegnava in affitto immobili di proprietà comunale alle associazioni culturali, mettendoli in vendita, che la Società del Teatro e della Musica “L. Barbara” ha potuto organizzare la stagione teatrale e dei concerti «solo grazie al cospicuo intervento della Fondazione “PescarAbruzzo”», che “T come Teatro” una iniziativa storica rivolta ai bambini, che si è svolta in città ininterrottamente dal1992 «è stata cancellata da questa Giunta» e che la stessa Giunta «non è ancora riuscita a reperire le poche risorse necessarie per riaprire il Teatro Michetti».

«Si potrebbe continuare a lungo di questo passo, ma le poche cose elencate danno già l’idea di come potessero essere usate meglio le risorse che finiranno nelle tasche di un personaggio non certo di primo piano nel panorama intellettuale nazionale», chiude Di Lodovico.

«Infine ci si può chiedere: perché pagare per le stesse cose anche un assessore alla cultura? Avessero almeno il coraggio dare questo incarico a Giordano Bruno Guerri! Almeno si risparmierebbe uno stipendio».

11/11/2010 8.44