Tocco da Casauria, Zaccagnini si dimette. 20 giorni per ripensarci

TOCCO DA CASAURIA. «Non ho più una maggioranza e quindi mi dimetto».

Ad annunciarlo è stato questa mattina il sindaco di Tocco da Casauria, Riziero Zaccagnini (Rifondazione Comunista) nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Pescara.

Nei giorni scorsi l'annuncio era stato fatto anche ai 2.700 abitanti tramite una locandina esposta sulle mura del paese.

Il primo cittadino ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dopo che tre amministratori di maggioranza si sono astenuti dalla votazione sulla fiducia e al programma di fine mandato.

«Da tempo - ha spiegato Zaccagnini - c'erano delle incomprensioni interne alla maggioranza e proprio per questo era stata convocata la riunione a cui gli amministratori non hanno partecipato. Preferisco dare subito la parola ai cittadini, affinché si esprimano attraverso il voto».

In particolare i tre - l'assessore all'Urbanistica, Fausto Eustachio Bruno, il vicesindaco, Luca Gertoli, e il consigliere con delga alle risorse finanziarie, Eriberto Di Loreto - contesterebbero a Zaccagnini di aver «sottomesso a momenti di legittimazione il loro operato come amministratori» e di aver «monopolizzato ideologicamente i rapporti con gli enti sovracomunali», come l'Ato e la Società Maiella Morrone.

Ma la partita non sembra definitivamente chiusa. Adesso scattano, come da prassi, i 20 giorni entro i quali Zaccagnini può tornare sui propri passi e da quanto detto stamattina pare che l'orientamento sia quello di concludere il mandato.

«Noi siamo qui - ha spiegato- per ribadire la volontà di portare a termine il mandato elettorale attraverso il rilancio di un programma di fine mandato, e lo vogliamo fare recuperando quella collegialità nelle decisioni che ultimamente avevamo perso e rimanendo fedeli al principio di condivisione e trasparenza che ci ha sempre contraddistinti. Giochi di altro tipo non ci interessano». «Secondo una linea amministrativa condivisa sia in sede comunale sia in assemblea pubblica - ha concluso Zaccagnini - sono stati portati avanti un contrasto con la gestione clientelare della società Maiella-Morrone per i servizi sociali e una netta posizione contraria agli aumenti delle tariffe dell'acqua, a fronte di una gestione politicistica dissennata e fallimentare. Se invece loro hanno deciso di non condividere questo contrasto, lo spiegassero ai nostri concittadini».

Riziero Zaccagnini è stato eletto nel maggio del 2007 con una lista civica. Nei mesi scorsi Tocco è finita sulla prima pagina del New York Times per il progetto di produzione di energia alternativa, che veniva proposto come modello esemplare nel campo della produzione di energia pulita.

05/11/2010 16.51