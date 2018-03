«Una maggioranza con spirito critico» è la spina nel fianco di Cordoma

MONTESILVANO. «Siamo unna maggioranza con spirito critico». Così si sono definiti questa mattina i consiglieri Adriano Tocco, Paolo Cilli e Stefania Di Nicola. *I 10 PUNTI CHE SEPARANO I RIBELLI E IL SINDACO

La loro posizione è stata chiarita nel corso di una conferenza stampa durante la quale hanno annunciato la creazione del loro nuovo gruppo denominato “Montesilvano Per le Libertà”.

E l'atmosfera nella saletta dell'hotel Adriatico era surreale a causa della presenza di numerosi esponenti politici della città, ex fedelissimi di Cordoma e che oggi ci tengono a prendere le distanze da un amministratore che, dicono, non riconoscono più.C'erano infatti gli ex assessori Carlo Tereo De Landerset ed Ernesto De Vincentis, i più votati e più vicini al primo cittadino. Da quando loro hanno lasciato la maggioranza la giunta ha traballato più volte. Ma stamattina c'erano anche i consiglieri Giancarlo Cipolletti di Rialzati Abruzzo (che ha promosso l'iniziativa dei colleghi Cilli, Tocco e Di Nicola), il presidente del Consiglio Vittorio Catone, che dovrebbe uscire dal Pdl per migrare in Fli, e Oscaro Biferi, consigliere Udc emarginato dai colleghi di partito (che hanno chiesto la sua espulsione) e con i quali non si sente e non parla da giorni.

I 'ribelli' e lo stesso sindaco non sono soddisfatti per l'esito delle trattative del dopo dimissioni ma si va avanti. Cordoma per la sua strada, i consiglieri con questo nuovo gruppo «interno al Pdl», assicurano, «perchè ci riconosciamo ancora nel nostro partito di riferimento ma prendiamo le distanze da una amministrazione che poco ha fatto per questa città».

Il gruppo, hanno spiegato i tre, «è stato fortemente voluto e richiesto anche ai coordinatori Piccone e Di Stefano. Non è un capriccio ma una richiesta politica avallata dal coordinamento regionale». Non si esclude che nei prossimi giorni qualche altro consigliere possa aderire.

La certezza comunque è una: in questi venti giorni di incontri, trattative e scontri nulla è cambiato. «Non si è arrivato ad alcun accordo», ammette Di Nicola. «Noi non abbiamo chiesto nessun posto né abbiamo fatto ricatti.

Non ci ritroviamo più nei principi né nella giunta. Quando vanno via elementi come De Landerset, De Vincentiis, Passerini, Domani, Gervasi, allora vuol dire che qualcosa si è rotto e non basta un rimpasto per risolvere i problemi».

Adesso che succede? «Rispetteremo il programma elettorale che abbiamo firmato», assicurano i tre, «tutto quello che è extra verrà valutato di volta in volta senza indicazioni di scuderia, noi voteremo in completa autonomia».

Il gruppo non parteciperà più alle riunioni di maggioranza ma il consigliere Cilli si rapporterà al capogruppo del Pdl.

«Abbiamo un diverso modo di intendere la politica», ha aggiunto Tocco (nella foto), «intesa come risoluzione dei problemi della gente e rifuggiamo da questa politica degli inciuci e dei salti della quaglia. Abbiamo perso lo spirito della maggioranza».

La cosa che proprio non va giù, infatti, è che nel governo Cordoma ci siano troppi elementi riconducibili allo schieramento politico avversario: «la gente ha votato il centrodestra, oggi governa il centrosinistra, è evidente, si può dire», ha commentato Cipolletti in platea.

Sabato prossimo, intanto, in Consiglio torna la votazione sull'equilibrio di bilancio la cui bocciatura ha portato alla crisi politica. La nuova era Cordoma, quindi, riparte lì dove si era frantumata.

Come andrà il voto? La consigliera Di Nicola alza gli occhi al cielo e non fa pronostici. I numeri sono incerti. Cordoma dovrebbe poter contare a questo giro sul voto di Di Stefano (Pd) e De Leonardis di Rialzati Abruzzo, assente la scorsa volta.

Biferi è laconico: «i miei dubbi su quel documento sono ancora lì. Nessuno ha risposto alle domande protocollate».

Alessandra Lotti 21/10/2010 15.31

I 10 PUNTI CHE SEPARANO I RIBELLI E IL SINDACO

Se per il sindaco Cordoma i problemi con i tre consiglieri Cilli, Tocco e Di Nicola sono di natura strettamente «personale», i ribelli sostengono tutt'altro e mettono nero su bianco «le reali divergenze con l'attuale maggioranza».

Tra queste inseriscono il ritardo di quasi 6 mesi per l'apertura del nuovo svincolo dell'asse attrezzato, lo standby del terzo ponte sul Saline («bloccando un finanziamento di 5 milioni di euro»), e quello della nuova via Saragat («altri 2,2 mln bloccati»).

Ci sono poi i problemi delle società calcistiche di Montesilvano che lamentano la mancanza di un nuovo campo sportivo o la sistemazione del campo di via Senna, e la situazione ferma del centro sportivo Trisi, di cui il Comune ha ereditato proprietà e gestione.

I consiglieri denunciano inoltre la mancata predisposizione dei progetti definitivi per il programma annuale del 2010 («obbligatori per poter chiedere entro un mese i mutui alla cassa depositi e prestiti»), o la mancata adozione del nuovo piano insegne dopo tre anni di governo, così come dei piani particolareggiati.

«Vista la campagna fatta in questi giorni», hanno detto i consiglieri Cilli e Di Nicola (nella foto), «ci aspettavamo che prima di affrettarsi a consegnare in commissione la delibera di variante al Pp2 ci si apprestasse a provvedere alla approvazione del piano spiaggia»

a.l. 21/10/10 15.16