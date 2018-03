Dopo il ritiro delle dimissioni, Pd e Rc: «meglio un commissario»

MONTESILVANO. Maggioranza in bilico: 13 i fedelissimi di Cordoma. 17 all'opposizione, 'ribelli' inclusi.

Al Partito Democratico e a Rifondazione Comunista proprio non va giù il ritiro delle dimissioni di martedì scorso del sindaco Cordoma.

Il capogruppo del Pd Adriano Chiulli, ed il capogruppo di Rc, Cristian Odoardi, mostrano ancora tutta la loro insofferenza per una decisione che ormai da giorni sembrava edivende. I due sostengono che Cordoma avrebbero dovuto «pagare i diritti Siae prima di fare “un teatro” durato un mese in barba ai cittadini di Montesilvano, che continuano a non sapere se e quando avranno finalmente un sindaco ed una amministrazione che si potrà occupare del governo della città».

«Loro, infatti», continuno i due, «sin’ora hanno dimostrato solo uno spasmodico attaccamento alla poltrona anche quando l’amministrazione non ha più la maggioranza in consiglio comunale. Forse tra una crisi e l’altra quest’amministrazione di centro-destra riuscirà a trascinarsi sino alla fine del mandato, ma come? E con quali conseguenze per la città?». Dopo le ultimi dichiarazioni dei 'ribelli' è chiaro che i rapporti non sono ancora completamente distesi e la crisi potrebbe essere sempre dietro l'angolo.

Nonostante le guerre intestine non del tutto sopite, il primo cittadino ha preferito continuare a guidare la città, soprattutto spinto dal suo senso di responsabilità, come ha ammesso nella lettera per annunciare il ritiro delle dimissioni, che nutre per la città.

Ma per Chiulli ed Odoardi questo non sarebbe sufficiente: «considerando le labili motivazioni del sindaco a giustificazione del ritiro delle dimissioni possiamo affermare ulteriormente che sarebbe stato preferibile sei mesi di commissariamento prefettizio piuttosto che un anno e mezzo di commissariamento di fatto con Cordoma (Sospiri) nella qualità di commissario della Città, in quanto la mancanza di una maggioranza certa non potrà consentire a questa amministrazione di fare nulla oltre l’ordinario. In fondo non c’è riuscita nemmeno nei tre anni precedenti.

Intanto i 'ribelli' Tocco, Cilli e Di Nicola hanno fondato il gruppo 'Montesilvano per la libertà' per sottolineare ancor di più, se ce ne fosse bisogno, la loro autonomia. Il presidente del Consiglio Catone, invece, dovrebbe aderire, a Fli.

E a due giorni dal ritiro delle dimissioni la situazione è più intricata che mai. In questo modo, infatti, la maggioranza Cordoma è numericamente in bilico: il sindaco può contare solo su 13 fedelissimi.

Opposizione e 'ribelli', invece, sono 17.

21/10/2010 8.36