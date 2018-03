Ponte sull'Adriatico, Di Mattia (Idv): «fare presto, fondi a rischio»

MONTESILVANO. Di Mattia: «C'è il rischio concreto di perdere i fondi Cipe già stanziati»

«Bisogna subito sbloccare l'appalto per la realizzazione del Ponte sull'Adriatico», il terzo ponte sul Saline finanziato con i fondi Cipe. A chiederlo e il consigliere provinciale dell'Idv Attilio di Mattia secondo il quale a questo punto, con l'amministrazione di Montesilvano bloccata dalle dimissioni del sindaco Cordoma e dal rischio commissariamento, «non ha più senso perdere altro tempo».

La nuova viabilità è stata finanziata con una delibera del Cipe del 2006, su iniziativa della passata giunta provinciale: «adesso», contesta il consigliere provinciale, «la scarsa lungimiranza dell'amministrazione Testa sta rendendo concreto il rischio di perdere il finanziamento di 15,8 milioni di euro. Se non si rispettano i tempi, infatti, lo stanziamento Cipe può essere revocato. Il progetto per dare tre nuovi ponti di collegamento tra Montesilvano e Città Sant'Angelo, all'altezza di via Tamigi, di via Fosso Foreste, e alla foce del fiume, ha avuto già un iter abbastanza travagliato: lo scorso dicembre si è proceduto ad una aggiudicazione provvisoria, per non perdere lo stanziamento, della gara per la realizzazione dei tre viadotti».

Durante la conferenza dei servizi in Provincia che si è tenuta a Giugno, è stata di fatto stralciata la posizione del ponte alla foce del fiume. «Un congelamento voluto principalmente dall'amministrazione di Montesilvano», ricorda Di Mattia, «perché in base al progetto già approvato dalla Regione avrebbe dovuto scavalcare il fiume all'altezza del parco fluviale, inaugurato pochi mesi fa. Si era così pensato di proporre una collocazione del ponte più vicina possibile al mare, ma questa idea è stata più volte bocciata dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici, dal Ministero dell'Ambiente e dal Corpo Forestale dello Stato».

Il sindaco Cordoma aveva annunciato, dopo la conferenza dei servizi all'inizio dell'estate, che entro entro 180 giorni si sarebbero sciolte le ultime riserve.

«Ne sono passati molti di più», tuona il consigliere provinciale, «il mio consiglio a Testa e di superare le perplessità dei Comuni e partire con il progetto già approvato. C'è il concreto pericolo di fermare per sempre la realizzazione di tre infrastrutture centrali per la viabilità dell'area metropolitana».

12/10/2010 17.22