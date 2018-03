Costituito il gruppo Fli in consiglio comunale, capogruppo è Livio Marinucci

PESCARA. Un po’ a sorpresa anche per i diretti interessati, ieri mattina si è costituito il nuovo gruppo di Futuro e Libertà (Fli) al Comune di Pescara.

Non era previsto per ieri l’annuncio, ma poi così è stato. Il gruppo consigliare, avamposto pescarese del movimento creato dal presidente della Camera Gianfranco Fini, è composto da quei consiglieri che fino a ieri venivano chiamati “i catoniani”, per via della loro fedeltà all’onorevole Giampiero Catone.

Il capogruppo è Livio Marinucci, eletto nel Pdl, il vice-capogruppo è Nico Lerri ed infine Adele Caroli. Accorati auguri e numerosi complimenti sono giunti subito al nuovo gruppo da Moreno Di Pietrantonio, capogruppo del Pd e da Lorenzo Sospiri, capogruppo del Pdl. Tutti contenti: «un nuovo partito fa crescere la democrazia», in sintesi il pensiero dei più. Mentre il capogruppo stringe mani e riceve complimenti a destra e a manca accetta- seppur emozionatissimo («è la prima volta con i giornalisti»)- le domande di PrimaDaNoi.it.

Perché avete preso questa decisione di passare al Fli?

«Crediamo in questo nuovo progetto», ha dichiarato un Marinucci molto emozionato tanto da avere un foglietto con le frasi già scritte, «e questa formazione è stata la diretta conseguenza del passaggio del nostro referente Catone nel Fli».

Come siete organizzati sul territorio?

«Non c’è ancora un vero e proprio coordinamento, siamo ad uno stato embrionale ma dopo il primo gruppo creato in Regione, ora anche la Provincia di Pescara si sta preparando con i consiglieri provinciali Vittorio Catone (nipote dell’onorevole) e Angelo D’Ottavio».

Resterete in maggioranza?

«Resteremo in maggioranza perché rimaniamo fedeli agli impegni con gli elettori. Una questione etica e morale»

Il vostro appoggio al Pdl sarà incondizionato o deciderete di volta in volta?

«Per ora ci stiamo attenendo ad un voto di coscienza: se riteniamo una cosa giusta la votiamo e viceversa. Ma siamo in forte dissenso con la maggioranza, già da prima».

«Sono un grande appassionato di PrimaDaNoi, lo leggo sempre, anche da prima di far politica», ci tiene ad aggiungere, «ma non è che mi massacrate su questo?»

Allora avrà letto quello che abbiamo scritto sui conflitti di interessi sulla filovia e gli incarichi dati per il Festival Dannunziano. Vi siete mai opposti a questi provvedimenti della maggioranza?

«No, non ci siamo mai opposti. Sono un semplice consigliere, non vengo consultato per questi tipi di nomine».

Sembrerebbero incarichi clientelari… che cosa le sembra cambiato dall’era D’Alfonso?

«E’ la politica che è così…»

Manuela Rosa 12/10/2010 11.36