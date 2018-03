Spoltore, Edgardo Cotellucci nominato assessore all’Urbanistica

SPOLTORE. Arriva un nuovo assessore nel delicato settore dell’Urbanistica già scossa da un inchiesta ancora in corso.

Il sindaco del Comune di Spoltore, Franco Ranghelli, ha ufficialmente nominato stamani l’architetto Edgardo Cotellucci nuovo assessore all’Urbanistica, Gestione del territorio e Pianificazione Prg. La nomina «avviene nell’ottica dell’avvicendamento come da accordi preelettorali» ha spiegato il primo cittadino.

Cotellucci subentra a Ernesto Partenza, il quale – dopo aver presentato le dimissioni nel Consiglio comunale di venerdì 8 ottobre - assumerà a sua volta la carica di consigliere come primo dei non eletti.

«Ringrazio Ernesto Partenza per l’ottimo lavoro svolto e per lo spirito di abnegazione con cui ha operato nell’interesse dell’amministrazione – ha detto Franco Ranghelli, Sindaco di Spoltore – sono convinto che nel nuovo incarico di consigliere la sua operatività sarà utile all’amministrazione e al territorio di Spoltore, trovando spazi di raccordo per incarichi di settore. Nel contempo - ha aggiunto Ranghelli - auguro un buon lavoro al neo-assessore Cotellucci –– il quale ha già dimostrato di operare in sinergia con l’amministrazione, rispondendo all’unisono alle esigenze del territorio».

UDC: «ENNESIMO RIMPASTO CON SCAMBIO DI POLTRONE»

«L'ultima novità della giunta Ranghelli, come d'altronde la storia degli ultimi tre anni ci ha insegnato», commenta il consigliere Massimo Di Felice (Udc), «non riguarda un provvedimento volto a risolvere uno dei tanti problemi che attanaglia la città di Spoltore e i suo cittadini è, invece, l'ennesimo rimpasto con scambio di poltrone. Questa Giunta», continua il consigliere, «ci ha abituati ad una sola attività, cambi di assessori, crisi, stravolgimenti del voto elettorale, sfiducia del presidente del consiglio, una lista infinita di provvedimenti per rimanere attaccati alla poltrona che ha portato all'immobilismo della giunta e ad un allontanamento della gente dalla politica, che dovrebbe far riflettere chi, nel palazzo, lavora solo alla spartizioni del potere, sordo alle tante richieste di aiuto da parte dei cittadini che rimangono sistematicamente inascoltate. Come ormai chiedo da anni», chiude Di Felice, «per una rinascita della città di Spoltore c'è bisogno di elezioni anticipate per dare spazio ad una nuova classe dirigente competente che abbia a cuore il bene del territorio e dei propri cittadini».

11/10/2010 14.53