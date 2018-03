Odoardi (Rc):«io solo nel paese senza indignazione. Mai più consigliere»

MONTESILVANO. Orgoglioso per il lavoro svolto ma anche molto amareggiato di vivere in un «paese senza indignazione», Cristian Odoardi questa mattina in conferenza stampa ha annunciato il termine della sua carriera da consigliere.

C’era chi dava per scontato che potesse candidarsi nuovamente addirittura come sindaco ed invece spiazzando tutti (ma più per l’enorme coerenza) annuncia pubblicamente che la sua carriera da consigliere comunale è terminata. Forse non quella politica di sicuro non quella che si basa su un impegno che vuole una società «più democratica e più giusta».

Alla base della decisione del consigliere di Rifondazione comunista da 16 anni in Comune vi sono «ragioni oggettive e soggettive». Le ultime si intuiscono insieme ai principi utilizzati per cucinare la decisione; le prime invece si riferiscono esclusivamente al tanto tempo passato.

«Ho sempre sostenuto che tre mandati in un ente elettivo sono più che sufficienti e personalmente mi trovo al quarto (seppure il terzo è stato bruscamente interrotto dalla magistratura)», sostiene Odoardi, «l’esperienza al Consiglio Comunale di Montesilvano, tra alti e bassi e nonostante tutto, è stata straordinaria, intensa, mi ha consentito di contribuire alla vita della nostra città ma anche di crescere personalmente, pertanto, ringrazio chi, in tutti questi anni, mi ha proposto e sostenuto, così come ringrazio le tante elettrici ed elettori che mi hanno aiutato e votato. Se posso sperare e pensare di avere guadagnato almeno un pò di stima e di fiducia, purtroppo l’attività svolta è rimasta quasi sempre lì recintata. Un lavoro di grande autonomia svolto in solitudine. Esattamente il contrario di quanto dovrebbe accadere, vista la responsabilità, che non è individuale, ma collettiva».

«Essere rappresentante di se stessi lascia una enorme libertà e produce soddisfazione. Ma i risultati ottenuti restano autoreferenziali, nella cerchia amicale, non sono oggetto di confronto né di verifica», dice Odoardi che forse sperava in un maggiore seguito o risonanza pubblica di molte battaglie ma «purtroppo la nostra città non spicca in partecipazione (se non in fase elettorale) e neppure in indignazione, e vi posso assicurare che in questi 16 anni trascorsi come consigliere ci sarebbero stati molti casi per i quali quanto meno “indignarsi”».

Tra le ragioni che hanno pesato c’è anche quella che «il sistema istituzionale locale è profondamente malato e necessita di un forte ricambio nelle persone e nei comportamenti. Sono convinto che sia necessario un vincolo di mandato anche per i Consiglieri Comunali per impedire che le Istituzioni restino prigioniere di gruppi o autentici clan per evitare il consolidamento di un sistema di potere molto spesso clientelare e fuori dalle regole».

Un sistema malato per effetto del cancro che spesso si nasconde nelle «lobbies o peggio di piccoli gruppi di pseudo potere».

Dunque occorre «un grande ricambio generazionale», largo ai giovani e alle forze nuove.

«Bisogna smetterla di parlare in prima persona e tornare al noi. Cioè pensare al bene della città prima che agli interessi e alle ambizioni personali, voglio che anche altri abbiano le opportunità che la militanza e la passione mi hanno dato. Gli incarichi non sono a vita, è tempo di fare spazio».

«In fondo», ha concluso Odoardi, «ho sempre detto che non mi piaceva vedere sempre le stesse persone sedute negli stessi posti, mi riferivo soprattutto al Parlamento e al Governo dove cambiano le comparse (in una banda musicale si chiamano “camafri”) ma le prime donne, i padroni del vapore, sono sempre gli stessi, ma anche da queste parti ho visto parecchi padroni del vapore e scusate la schiettezza anche tanti, ma davvero tanti, penso anche troppi, camafri.

È troppo semplice puntare il dito contro gli altri e non riconoscere quando quello seduto sulla stessa sedia sei proprio tu, io penso di essere riuscito a vedermi e siccome odio chi predica bene e razzola male non posso che comportarmi coerentemente come ho sempre cercato di fare».

11/01/2012 14:42