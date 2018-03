L’ira di Di Pietrantonio contro Mascia: «crisi, spartizioni di poltrone e problemi»

PESCARA. «Non manca nulla. Tra crisi, sparizioni di poltrone, dimissioni, problemi irrisolti il Comune di Pescara è al completo».

Parola del capogruppo del Pd Moreno Di Pietrantonio che alle dichiarazioni rassicuranti del sindaco Albore Mascia risponde con un ritratto della politica tutt’altro che confortante.

Per il primo cittadino il rimpasto di giunta (fuori Cazzaniga e Cardelli, dentro Santilli) sarebbe la dimostrazione che all’interno della maggioranza c’è armonia e si lavora compatti con scopi comuni.

Di tutt’altro avviso il Partito Democratico. Secondo Di Pietrantonio, «la crisi politica strisciante da tempo, si è manifestata in tutta evidenza proprio in questi giorni con le dimissioni di ben due assessori della giunta Mascia con deleghe significative per la città come Commercio e Turismo; a questo si aggiungono sei cambi di poltrone e dieci cambi di casacche in due anni e mezzo».

Nel quadretto variopinto del capogruppo non mancano lotte intestine e faziosità di vari colori. «Pescara Futura costringe due assessori a dimettersi», dice, «per far posto ad altri sotto continue minacce di crisi, un assessore disobbedisce agli ordini del capo Carlo Masci (Seller che poi però ha rimesso la propria delega nelle mani del sindaco, ndr). Una parte dell’Udc che rivendica un posto in giunta anch’esso sotto continue minacce di crisi, il Pdl rivendica un’altra poltrona per riequilibrare le forze in campo».

Ma il Pd oltre ai problemi politici non dimentica anche le gravi questioni che stanno investendo la città, porto di Pescara in primis. Lo scalo è «colpevolmente chiuso», ha attaccato Di Pietrantonio, «e ad oggi senza nessuna prospettiva di soluzione. Per non parlare del commercio in piena crisi ed il traffico nel caos più totale per indicare la grave situazione nella nostra città. Alla vigilia di un bilancio di previsione che si annuncia insieme al piano dei lavori pubblici lacrime e sangue con aumenti di tasse e tagli ai servizi»

Il capogruppo del Pd sostiene che «non è più accettabile assistere inermi alla continua spartizione di poltrone, senza nessuno che si preoccupi delle condizioni in cui versa la città. Questo è davvero uno schiaffo alla crisi che tutti viviamo».

Di Pietrantonio azzarda anche una ipotesi alla vigilia del bilancio di previsione e del piano dei lavori pubblici: «ci saranno aumenti di tasse e tagli ai servizi e come sempre il sangue sarà versato dai cittadini mentre le lacrime, di coccodrillo, ce le metterà chi governa, alla ricerca di una maggioranza numerica in evidente assenza ormai di una maggioranza politica».

m.b. 11/01/2012 12:41