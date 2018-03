Castricone (Pd) contro Di Mattia (Idv): «sta mettendo in imbarazzo il centrosinistra»

MONTESILVANO. E’ bufera sul candidato dell’Idv Attilio Di Mattia dopo che l’architetto Aurelio Colangelo ha dichiarato l’intenzione di candidarsi come consigliere nelle fila del partito dipietrista.

MONTESILVANO. E’ bufera sul candidato dell’Idv Attilio Di Mattia dopo che l’architetto Aurelio Colangelo ha dichiarato l’intenzione di candidarsi come consigliere nelle fila del partito dipietrista.

Il Pd, che corre con tre candidati alle primarie di domenica prossima, dopo un accordo raggiunto nelle scorse settimane non senza polemiche e tensioni, sostiene infatti che l’esponente dell’Idv Attilio Di Mattia, dietro una «campagna faraonica all’insegna dello spreco e degli eccessi» nasconda ben poche novità ma personaggi «ingombranti». Il riferimento è proprio all’architetto Colangelo che avrebbe puntato sull’Italia dei Valori e che vorrebbe candidarsi a consigliere comunale. Se il segretario aggiunto Antonio Di Marco stamattina chiedeva al suo partito (Pd) e a Castricone unità («non è accettabile entrare in rotta di collisione con l’IdV»), adesso proprio Castricone ribadisce che il rapporto con il partito dipiestrista non può andare avanti se non ci saranno chiare prese di posizione.

Il Pd definisce l’ingresso in politica di Colangelo come un ritorno alla «restaurazione» che non potrebbe convivere con l’intenzione di «cambiare rotta sull'economia urbanistica della città con regole certe ed uguali per tutti, con un occhio attento alle speculazioni e al recupero delle criticità esistenti».

«Il Pd non ha alcuna intenzione di scegliere i candidati dell’Idv», assicura Castricone rispondendo a Di Mattia, e per l’esponente del Partito Democratico, il consigliere provinciale candidato alle primarie «non può pensare di cavarsela con questa battuta per liquidare la vicenda della candidatura di Colangelo, che rappresenta a Montesilvano e per i montesilvanesi ben altra cosa. Noi siamo per regole chiare che vadano nell’ottica di uno sviluppo sostenibile di Montesilvano piuttosto che su poche regole fatte su misura. Questo è un elemento imprescindibile della nostra futura azione di governo. Ci chiediamo invece quale è la politica urbanistica di Di Mattia, vista la strenua difesa che sta facendo di questa candidatura».

Castricone sostiene che Di Mattia stia mettendo «in imbarazzo» l’intera coalizione: «il partito democratico sta portando coerentemente e con forza il proprio contributo di idee a questa importante esperienza, sarebbe il caso che anche chi non lo ha fatto finora colga l’occasione di questi ultimi giorni di campagna elettorale per farlo».

Ma Di Mattia non accetta le accuse: «non sono io che scelgo i candidati consiglieri, quello è un problema delle segreterie dei partiti. Io sono concentrato adesso sulle primarie del centrosinistra che porteranno all’elezione del candidato dell’intera coalizione. Sono focalizzato su questa competizione di idee, il resto sono sterili polemiche. Se e quando Colangelo presenterà la candidatura le segreterie decideranno».

Ma approverebbe un suo ingresso? «Non ci penso, adesso questa questione è virtuale, io penso alle cose concrete e alle primarie di domenica».

Sulla politica urbanistica che Di Mattia pensa di applicare, in caso di vittoria, «ho le idee chiare e l’ho ribadito in tutti gli incontri pubblici a cui Castricone non ha mai partecipato. Penso tra le altre cose allo sviluppo di una città in verticale e alla creazione di vuoti urbani. Per conoscere tutti gli altri dettagli invito il segretario il 13 gennaio alla chiusura della mia campagna elettorale».

10/01/2012 17:12