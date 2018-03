Primarie Montesilvano: per Di Mattia un libro su D’Alfonso e Costantini per la volata finale

I CANDIDATI/2. MONTESILVANO. Ha sospeso il suo lavoro a Vienna ed è tornato stabilmente a Montesilvano, «perché ho deciso di mettermi davvero in gioco».

Attilio Di Mattia è uno dei sei aspiranti sindaci che si confronterà con gli altri cinque ‘colleghi’ in occasione delle primarie del prossimo 15 dicembre. Due giorni prima del voto (il 13 gennaio, ore 18.30) ha organizzato un incontro con i cittadini in cui lancerà il suo libro dal titolo ‘Le idee nel cuore. Confronto con Carlo Costantini e Luciano D’Alfonso’. All’evento saranno presenti anche il consigliere regionale dell’Idv (partito di riferimento di Di Mattia) e l’ex sindaco di Pescara insieme, annuncia il candidato «ad altri sindaci di centrosinistra, italiani e stranieri, portatori di buone pratiche amministrative».

«In questo mese di campagna elettorale», racconta Di Mattia, «ho visitato centinaia di famiglie e parlato con migliaia di persone. E tantissimi mi hanno chiesto di rappresentare tutti i cittadini di Montesilvano. Ho già sospeso», prosegue «il mio lavoro per dedicare più tempo alla politica, e soprattutto alla mia Montesilvano».

Di Mattia è cresciuto a Montesilvano, dove ha trascorso tutta l’ infanzia e l’adolescenza. Si è laureato in economia alla D’Annunzio” poi è partito per gli Stati Uniti, dove ho conseguito l’MBA (Master Business Administration) della Saint Joseph’s University di Philadelphia. Ha lavorato per colossi della finanza a New York, Philadelphia, Los Angeles, quindi a Ginevra e infine a Vienna. «Come ho appreso anche dalla mia esperienza quotidiana nel polo finanziario di Vienna», spiega, «i grossi investimenti vengono catalizzati solo dove esiste una buona politica, e dove le regole siano certe ed uguali per tutti. Io credo che i veri eroi del nostro tempo siano i piccoli imprenditori. Lo sono soprattutto in Italia, dove la burocrazia soffocante rende tutto più difficile. Montesilvano è una città che ha dato tanto alle piccole e medie imprese, motore di un boom edilizio senza precedenti sulla riviera adriatica. Purtroppo non senza conseguenze negative, perché la politica è stata incapace di regolare questo sviluppo».

A Montesilvano «servono risorse», insiste, «e in questo momento dell'economia è possibile trovarle solo facendo ricorso al mercato dei capitali internazionali, creando lo spazio per un’imprenditoria diversa, capace di sganciarsi dalla gestione di tipo familiare. In poche parole bisogna portare a Montesilvano l’economia di mercato, che è fatta di competizione e rischio: fino ad oggi Montesilvano per l'imprenditoria è stata un mercato protetto e chiuso, dove l’ha fatta da padrone l'edilizia abitativa. La politica deve tornare a dettare le regole, ma le regole devono essere scritte nell'interesse della comunità, e non per mettere i bastoni tra le ruote di quell’imprenditoria che non vuole scendere a patti con la logica clientelare».

«Va tutelato il piccolo commercio», prosegue, «negando nuove autorizzazioni per centri commerciali. Voglio riscoprire il valore sociale delle “botteghe” e dei luoghi di lavoro, in quanto presidi preziosi di professionalità e di tradizione della comunità. Deve riemergere la cultura, la storia della comunità, e dunque il principio identitario di Montesilvano: parte costitutiva dell’area metropolitana e potenziale asse del nuovo rapporto da creare con i Balcani. L’ecologia può diventare il nuovo motore dell’economia: dal recupero ambientale del mare e del fiume Saline, allo sviluppo delle forme sostenibili per la produzione e il risparmio di energia. Il lavoro per la nostra comunità verrà dal rispetto e dallo sviluppo sostenibile del territorio».

05/01/2012 15:06