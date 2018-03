Pianella, l’opposizione: «D’Ambrosio non può votare i bilanci di Ato e Aca»

PIANELLA. Con una mozione presentata al presidente del Consiglio Comunale Alessandro Minetti, il gruppo consiliare Pdl-Udc solleva la questione relativa alla rappresentanza del Comune all’interno degli Enti partecipati dopo lo scoppio dell’inchiesta.

«Ci troviamo dinanzi alla paradossale situazione – afferma in una nota il capogruppo Sandro Marinelli – nella quale il sindaco D’Ambrosio pur risultando indagato, unitamente all’assessore ai lavori pubblici Di Giamberardino, per gravissimi reati nei quali potrebbero risultare parti offese sia l’Ato che l’Aca, si appresta a partecipare, in qualità di rappresentante del Comune di Pianella all’interno di detti Enti, alle assemblee che dovranno deliberare i bilanci e, probabilmente, il paventato aumento delle tariffe del servizio idrico».

Pur salvaguardano il principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva – continua il consigliere di minoranza – «riteniamo che non sia possibile che ad esprimere il voto in nome e per conto della collettività siano soggetti accusati di avere illegalmente sottratto agli stessi Enti risorse per quasi un milione di euro. Appare evidente come, almeno fino a quando non sarà fatta piena luce sui fatti per cui pende il procedimento penale, sorga il legittimo dubbio in ordine ad una espressione di voto orientata non alla tutela del pubblico interesse, ma piuttosto funzionale alla propria posizione di indagato, anche dalla Procura presso la Corte dei Conti».

«Pertanto - concludono Marinelli, Aramini e Beradinucci - abbiamo chiesto al consiglio Comunale, nel superiore interesse della cittadinanza, di deliberare, in vista delle prossime assemblee, in ordine alla individuazione di rappresentanti del Comune di Pianella all’interno di detti Enti che non abbiano in corso vicende giudiziarie che li pongono in conflitto di interessi, auspicando che, almeno su questo, anche la maggioranza voglia schierarsi dalla parte dei cittadini».

