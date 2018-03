Cittadinanza a Bertolaso, l'assessore Idv si auto sospende dopo la bufera su Facebook

POPOLI. L'assessore IdV al Comune di Popoli, Valdo Lerza, si autosospende dal partito, in attesa che gli organismi regionali dell'Italia dei Valori valutino la sua posizione.

L'assessore era finito nell'occhio del ciclone in seguito allo scoppio della polemica, alimentata dagli utenti di Facebook, sulla cittadinanza onoraria a Bertolaso. L'euro parlamentare Sonia Alfano aveva anche annunciato che avrebbe chiesto a Antonio Di Pietro l'immediata espulsione dell'esponente Idv di Popoli dal partito.

Ma Lerza oggi si dice amareggiato e dispiaciuto perchè sulla vicenda sarebbe stato «montato strumentalmente un caso politico».

«Ho già avuto modo di chiarire», spiega, «e lo ribadisco anche in questa occasione, la mia contrarietà al conferimento della cittadinanza onoraria a Bertolaso, ma di condividere un riconoscimento verso la Protezione Civile intesa come l'esercito di volontari che – senza scopo di lucro – ci ha dato una commovente assistenza subito dopo il terremoto. L'unico errore che devo riconoscere è stata la mia ingenuità nel non aver controllato l'esatto contenuto del verbale dal quale non risulta il mio dissenso espresso invece nella riunione di maggioranza, verbalizzata e firmata, alla cittadinanza onoraria a Bertolaso, senza ricercare né polemiche né protagonismi».

Proprio nel verbale si legge: «l'assessore Valdo Lerza e il consigliere Comunale ribadiscono quanto già detto sull'opportunità di dare il riconoscimento solo all'istituzione della Protezione Civile e naturalmente ai Dirigenti degli Uffici Comunali e alfine di evitare contrasti della stessa su problematiche molto sentite dalla popolazione e soprattutto da quelle famiglie popolesi (circa 130) che hanno casa inagibile, per senso civico, istituzionale e per spirito di coalizione decidono di essere presenti nel Consiglio Comunale che conferirà le suddette onorificenze».

Sull'argomento è intervenuto anche il senatore Alfonso Mascitelli, segretario regionale IdV, che ha spiegato che «il partito discuterà anche di questo caso specifico. La posizione dell'Italia dei Valori sul cosiddetto Sistema Bertolaso è più che chiara. Per i pochi, pochissimi, che ancora non la conoscono o che fanno finta di non conoscerla è sufficiente rivedersi l'intervento di ieri fatto in Senato sull'informativa di Bertolaso, le decine di interrogazioni parlamentari a nostra firma, le decine di interventi fatti dal Gruppo consiliare IdV in Regione».

09/10/2010 9.19