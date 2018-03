D’Ortona (Pdl) contro il sindaco Pupillo: «programma inconsistente e maggioranza spaccata»

LANCIANO. L’opposizione fortemente critica con il primo cittadino Mario Pupillo.

Il nuovo scontro è arrivato ieri sera in occasione del Consiglio comunale durante il quale sarebbe emersa, dice D’Ortona facendosi portavoce della minoranza, «la vera natura dell’esecutivo Pupillo: un’amministrazione che, a sette mesi dal suo insediamento, presenta linee programmatiche generiche e ‘teoriche’ e già alle prese con le prime spaccature e divergenze. Senza considerare, come sottolineato ieri mattina in conferenza stampa, che è un’amministrazione che non rispetta gli accordi presi e preferisce dirottare i soldi sulle strade piuttosto che sulle scuole».

Una sintesi, quella tracciata dal capogruppo del Pdl Manlio D’Ortona – che ieri in Consiglio comunale ha condiviso con i componenti del gruppo consiliare e con tutta l’opposizione - dalla quale emergerebbe «l’inconsistenza delle linee programmatiche illustrate ieri, con grande ritardo rispetto all’insediamento della nuova amministrazione, eppure ancora generiche e poco concrete».

«Mancano infatti – puntualizza D’Ortona – indicazioni su quali sono le risorse da cui attingere per realizzare gli obiettivi descritti, la tempistica e le procedure amministrative di supporto. La maggioranza rinvia il tutto a una seconda fase quando, dicono, presenteranno il piano di sviluppo generale. E come dire – aggiunge il consigliere del Pdl – vi dirò in un secondo momento cosa voglio fare da grande, perché adesso non sono ancora pronto».

D’Ortona ribadisce anche quanto denunciato ieri mattina in conferenza stampa, sottolineando «la scarsa attenzione» che l’amministrazione Pupillo sta riservando alla messa in sicurezza delle scuole dal punto di vista antisismico. «La passata amministrazione – sottolinea il capogruppo del Pdl – aveva predisposto diversi investimenti per misurare la sicurezza delle scuole cittadine, anche prima che si verificasse il terremoto dell’Aquila. Adesso era il momento di concretizzare gli interventi e cantierizzare le opere, ma Pupillo e la sua maggioranza hanno preferito dirottare i fondi già stanziati su strade e marciapiedi».

Infine, l’esponente del Pdl vuole sottolineare, dal punto di vista politico, le evidenti spaccature e divergenze che stanno emergendo all’interno della maggioranza: «L’abbandono dell’aula consiliare da parte dei consiglieri del Pd, al momento della discussione della delibera relativa alla cessione di un’area adiacente l’Ippodromo comunale a favore dei privati, testimonia la mancata coesione interna dell’amministrazione Pupillo. L’assessore Di Naccio (lista civica Valente) è stato infatti costretto a ritirare il punto all’ordine del giorno, dimostrando – conclude D’Ortona - scarso peso politico ed evidenti contrasti con i partiti di centrosinistra».

