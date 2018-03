Sanità. Sospese attività pediatrico-ginecologiche a Natale. Consulenze sì, emergenze no

PENNE. Le attività di ostetricia- ginecologia (compresi punti nascita), di pediatria neonatologia di Penne chiudono temporaneamente i battenti.

Per quasi un mese dal 14 dicembre al 12 gennaio 2012 compreso le attività rimarranno sospese per non meglio specificati disguidi tecnico-organizzativi. Il tutto stabilito dalla direzione generale della Asl di Pescara e di concerto con tutti i reparti e servizi interessati.

Le corsie dei reparti indicati resteranno dunque deserte in pieno periodo natalizio?

Ovviamente no, fanno sapere dai piani alti della Asl di Pescara. «Saranno garantite consulenza ambulatoriali e prestazioni pediatriche dalle 8.00 alle 14.00 nei giorni 17, 19, 20, 21 e 24 e dalle 8.00 alle 20.00 nei giorni feriali dal 29 dicembre al 12 gennaio». Insomma una copertura a 360 gradi. Ma sarà presente solo il personale ostetrico dalle 8.00 alle 20.00 di tutti i giorni feriali. Anche il 118 è stato allertato.

«La centrale operativa Suem118», dicono dall’ospedale, «darà disposizioni tassative perché le unità operative del 118 operanti sul territorio non trasportino assolutamente all’ospedale di Penne pazienti pediatrici, ostetrici, ginecologici e non attivino le procedure per il trasferimento tempestivo di pazienti che afferiscono al presidio di Penne».

«Falso allarme sul punto nascite di Penne, riapre a metà gennaio – ha spiegato il manager Claudio D’Amario al sindaco Rocco D’Alfonso - la sospensione temporanea adottata dai vertici sanitari del Dipartimento e dalla direzione dell’ospedale si è resa necessaria perché sono arrivate richieste non programmate di pensionamento da parte di dipendenti del Dipartimento materno-infantile aziendale».

Nell’incontro tenutosi ieri presso la Direzione Asl di Pescara, il direttore generale ha illustrato al Sindaco D’Alfonso che sono già in corso procedure urgenti di reclutamento di pediatri, neonatologi e ginecologi per la ripresa delle attività prevista nella metà di gennaio prossimo.

«La ripresa dell’attività – ha spiegato D’Amario - vedrà anche un potenziamento del setting assistenziale materno-infantile, con l’attivazione dell’ecografia morfologica e della diagnostica pre-natale nell’ambito di un percorso nascita moderno e di grande rilevanza sociale».

Il manager ha poi illustrato l’immediato futuro dell’ospedale:«Contestualmente alla ripresa del punto nascite, prenderà servizio il nuovo primario di medicina dell’ospedale ed arriverà dal Policlinico di Modena il nuovo direttore sanitario di presidio. Il potenziamento dell’ospedale di Penne, così come previsto dall’atto aziendale – ha concluso D’Amario - sarà completato da altre tre attività in programma: una struttura di gastroenterologia clinica a valenza aziendale con due dirigenti medici (prevista dalla mobilità nazionale), la chirurgia mammaria e la flebologia, che attualmente ingrossa la mobilità passiva».

17/12/2011 10:46