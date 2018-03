Area di risulta, il Pd preme per il progetto di Monestiroli

PESCARA. Il gruppo del Pd al Comune di Pescara ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario riguardante la riqualificazione dell'area di risulta.

Il consigliere comunale del Pd, Florio Corneli, chiede a tutte le forze politiche di impegnarsi per la realizzazione del progetto approvato nel 2008 dal consiglio comunale. «L'amministrazione non ha certo la possibilità di modificare il corso della crisi economica, però, può sviluppare azioni per rimettere in moto l'economica, come, ad esempio, riqualificare l'area di risulta dando esecutività al progetto Monestiroli, che prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di un teatro da parte della Fondazione Pescarabruzzo e una biblioteca – mediateca».

Per quanto riguarda la biblioteca - mediateca Corneli ha sottolineato che i fondi di Regione e Provincia sono andati persi e ha, quindi, invitato tutti gli schieramenti politici a trovare soluzioni per il recupero dei finanziamenti iniziali. Il consigliere del Pd ha inoltre ricordato che il progetto Monestiroli prevedeva anche la realizzazione di parcheggi sotterranei «l'assessore Antonelli, però, in commissione ha sostenuto che non si trovano privati disposti a realizzarli in quanto, in sostanza, non sarebbe vantaggioso. Ci aspettiamo - ha aggiunto Corneli- che l'assessore nel consiglio comunale fornisca spiegazioni su questo aspetto».

Fa fronte comune con il Partito Democratico anche la consigliera Adele Caroli, ex Fli oggi indipendente: «credo che si sia perso già troppo tempo sulla soluzione delle problematiche relative alle Aree di Risulta che possono rappresentare una risorsa e una occasione di rilancio per l’intera economia cittadina. Un’area come quella della vecchia stazione, posta in pieno centro cittadino, non può essere lasciata al suo destino, o comunque sottoutilizzata».

Il consigliere Adele Caroli ha poi sottolineato come proprio in Commissione Mobilità e Grandi Infrastrutture, da lei presieduta fino ad un mese fa (prima delle dimissioni), si sia riusciti solo dopo due anni e mezzo a portare all’ordine del giorno il problema delle Aree di Risulta: «come presidente della Commissione mi sono battuta inutilmente per avere una audizione del sindaco Mascia o degli assessori, ma inutilmente, fino a poco più di un mese fa quando siamo riusciti ad avere in Commissione l’assessore Antonelli che ha ricevuto la delega sul problema Aree di Risulta dal sindaco Mascia. Solo in questa occasione siamo finalmente riusciti a conoscere e capire le intenzioni e il pensiero di questa maggioranza sul cosa fare delle Aree di Risulta. Resta però il fatto che per due anni come Commissione Mobilità e Grandi Infrastrutture, non siamo stati mai interpellati, mai ascoltati dal Sindaco e dai suoi assessori, pur esistendo uno statuto comunale. Questa mancanza di rispetto credo dimostri lo stato di confusione dell’attuale maggioranza, così come è dimostrato dal fatto che dopo oltre un mese dalle mie dimissioni da presidente, non si sia ancora arrivati all’elezione di un nuovo presidente di Commissione».

