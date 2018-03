Provincia, dopo il licenziamento dei precari «costi raddoppiati e bandi fantasma»

PESCARA. Interrogazione della consigliera dell’idv Allegrino «bando mai pubblicato sull’albo pretorio, per aggiudicare un servizio che la Provincia paga più del doppio di quello che costava quando lo svolgevano i precari».

L’accusa che viene lanciata dalla consigliera di opposizione è chiara: la Provincia prima manda a casa i precari perché non c’erano risorse per stabilizzarli, ma un anno dopo è pronta a pagare di più esternalizzando un servizio che fino a un anno fa veniva svolto da personale dell’ente.

Questo emerge, illustra l’esponente dell’Idv, dalla procedura di evidenza pubblica per il servizio di implementazione e sviluppo per i servizi per l’impiego, iniziata dalla provincia lo scorso 11 agosto con una determina pubblicata sull’albo pretorio «solo dopo l’aggiudicazione alla Workshop Spa di Piacenza». Si tratta di 175.450 euro iva compresa per 198 ore settimanali, stando ad una determina a cui però, secondo Allegrino, non sarebbe stata data l’evidenza richiesta dalla legge sull’albo pretorio dell’ente.

Si tratta di contratti di collaborazione professionale per periodo di tempo predefinito, 6/7 mesi nel caso specifico che rientrano nel finanziamento del Programma operativo FSE 2007-2008 e 2009-2011 che costeranno più del doppio di quanto costa il servizio affidato al personale precario dell’ente.

In pratica la Spa con ha dovuto redigere un piano esecutivo per il potenziamento dei servizi per l’impiego, ha dovuto scegliere del personale e otto figure specialistiche per fare orientamento fino a maggio oltre ad altre incombenze burocratiche legate alla natura del bando. «Mentre lo stesso servizio», ricorda Allegrino, «ai tempi dei precari costava alla Provincia circa 160.000 euro in un anno, facendo riferimento al costo globale del lavoro, con una copertura oraria settimanale di 180 ore, perché il servizio veniva svolto da 6 persone a part-time da 27 ore e una a 18 ore, tutte altamente qualificate e capaci di garantire continuità al servizio. Meno della metà di quanto costerebbe una consulenza annuale».

A parte i criteri con cui sono state individuate le persone, la consigliera provinciale chiede di sapere che tipo di lavoro abbiamo svolto finora e quali siano le professionalità individuate per condurlo e se fra queste ci siano anche ex dipendenti della Provincia. «Resta incomprensibile la leggerezza con cui l’amministrazione Testa utilizza le risorse a disposizione dell’ente».

«Oltre a questo», va avanti Allegrino, «chiediamo perché la determina non sia stata pubblicata in modo da avere la maggiore possibilità di fruizione richiesta dalla legge e quali siano le garanzie di adeguata esecuzione delle prestazioni previste dal capitolato ed eseguite in tempi molto ristretti, un mese scarso fra l’aggiudicazione e la fatturazione delle prestazioni. Per una politica del rigore, come l’ha definita il presidente pubblicamente, ci sembra una scelta che si muove verso ben altra direzione». 14/12/2011 11:16