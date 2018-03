Folla in centro per lo Shopping Day. Inaugurata la nuova pavimentazione a scacchi

PESCARA. Festa e partecipazione per l’iniziativa di ieri Shopping day. E il sindaco passeggia a via Firenze sulla nuova pavimentazione.

C’è stata grane affluenza di pubblico e di gente ieri per l’avvio ufficiale delle feste di Natale con l’accensione, poco dopo le 17.30, delle luminarie su tutta la città di Pescara, con il grande abete di natale da 12 metri sistemato in piazza Salotto e poi il concerto gospel del gruppo The Original New Port Gospel Singers diretti dal maestro Maria Grazia Palusci.

Lo Shopping Day è stato apprezzato ed ha visto l’adesione di oltre mille attività commerciali che hanno offerto sconti dal 20 al 50 per cento per il primo giorno dello shopping natalizio. Saturi i parcheggi, a partire dalle aree di risulta, dove il posteggio era straordinariamente gratuito ed è stato letteralmente preso d’assalto dagli utenti.

«Lo Shopping Day, sbarcato a Pescara sulla linea del Black Friday degli Stati Uniti – ha anticipato l’assessore Cardelli –: per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme oltre mille commercianti, uniti al Comune nella battaglia contro i centri della grande distribuzione che stanno uccidendo le piccole attività, e decisi a sostenere il cammino di ripresa che partirà dalle prossime festività natalizie. Per giorni abbiamo lavorato in segreto, nell’ombra, per promuovere un’iniziativa che ha l’obiettivo di richiamare a Pescara, da ogni parte d’Abruzzo, utenti per il proprio shopping natalizio».

Hanno aderito l’Associazione Corso Vittorio Emanuele, Associazione Insieme nel nostro Quartiere viale Kennedy-piazza San Francesco-via Cavour-piazza Duca degli Abruzzi, l’Associazione Pescara Centro, l’Associazione Pescara Centro Vivo via Ravenna, l’Associazione Terra Nostra Via Vespucci e Dintorni, l’Associazione Via Cesare Battisti, l’Associazione Via D’Avalos, l’Associazione Via Firenze, l’Associazione Via Leopoldo Muzii, l’Associazione Via Nicola Fabrizi, l’Associazione Via Roma e Portici, l’Associazione Via Venezia e l’Associazione Viale Conte di Ruvo.

Tutte le attività hanno esposto in vetrina la locandina ‘Shopping Day’ hanno effettuato orario continuato, dalle 9 alle 21 per una no-stop riservata al commercio, 12 ore da dedicare interamente al cliente, garantendo sconti straordinari.

E già si parla di repliche e di istituzionalizzare l’evento. Nel pomeriggio è rientrata la polemica sollevata ieri con l’Associazione Pescara Viva che rappresenta i commercianti di Porta Nuova che si erano sentiti in qualche modo discriminati. E ieri come promesso i cantieri in città sono stati bloccati fino alla fine delle festività. E’ stata riaperta anche via Firenze che per la prima volta si è vista con la nuova pavimentazione a scacchi che pure aveva destato qualche polemica. Oggi però tutto sembra lasciato alle spalle…

