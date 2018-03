Pescara ed eventi pubblici. Baldati: «più sostegno ai commercianti di periferia»

PESCARA. «Nella periferia di Pescara ci sono commercianti che fanno grandi sacrifici per far quadrare i conti e non meritano di essere abbandonati».

Così Alessandro Baldati della federazione provinciale de La destra ricorda al Comune di Pescara l’importanza del commercio cittadino a tutto tondo. L’economia non passa solo attraverso il centro della città ma anche attraverso «le zone di Pescara Colli o Portanuova, spesso, lasciate in un cantuccio».

E tra le misure per rilanciare l’attività commerciale della città e favorirla in vista del Natale, Baldati propone una serie di iniziative che vanno dal parcheggio gratuito in area di risulta nel mese di dicembre alla sosta temporanea delle automobili nel quadrilatero via Venezia-Corso Vittorio Emanuele- via Nicola Fabrizi-corso Umberto, così da incentivare le persone ad avvicinarsi alla città per fare acquisti. «Il Comune», sottolinea Baldati, «potrebbe dotare anche alcune piazze periferiche della città di navette gratuite che trasportino i cittadini in centro invogliandoli a lasciare il proprio mezzo grazie alla collaborazione e flessibilità dei vigili urbani». Tutto questo per far fronte al problema dei parcheggi, spina nel fianco della città di Pescara.

«Ci auguriamo», conclude Baldati, «che l’amministrazione che in passato ha fatto sue le nostre idee prendendosene il merito(copertura wine-glass,navette estive dalla stazione) possa anche stavolta trarre spunto dalle nostre proposte. Nella gestione degli eventi pubblici, nei programmi di accoglienza ai turisti (specialmente d'estate) e nell'organizzazione di altre manifestazioni come quelle relative alle prossime feste natalizie, il Comune non si è mai scomodato ad interpellare in 2 anni circa i consigli di quartiere come organo consultivo, in quanto tali organi possono fornire indicazioni utili riguardo alle esigenze dei cittadini residenti con dovizia di particolari».

