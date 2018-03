150 poliziotti nelle zone calde della città: 4 arresti e 26 multe

PESCARA. E’ andato avanti fino a questa mattina il blitz della polizia che per 24 ore consecutive ha interessato i quartieri “più caldi” della città. (Foto: Fabio Urbini)

Si è partiti da via Caduti per Servizio, per andare avanti anche nei quartieri Rancitelli e San Donato. Al lavoro, sotto il coordinamento della questura, uomini della stradale, del reparto prevenzione crimine, dell’ufficio polizia di frontiera, della postale, della polfer e dell’11esimo reparto volo per un totale di 150 unità.

384 le persone identificate e 215 i veicoli controllati. Grazie anche all’ausilio di unità cinofile della Guardia di Finanza sono state eseguite 17 perquisizioni domiciliari e personali finalizzate al contrasto del traffico di stupefacenti.

Per detenzione ai fini di spaccio di grammi 10 di cocaina e grammi 10 di eroina è stata arrestata, in flagranza di reato Silvana Spinelli, 30 anni. I serrati controlli hanno anche consentito di rintracciare due soggetti nei cui confronti pendeva una misura restrittiva emessa dal GIP di Pescara, Maria Michela Di Fine, su richiesta del pm Annalisa Giusti, per reati inerenti lo sfruttamento sessuale. In manette sono finiti Florica Raducanu, 49 anni (custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione) e Fernando Forcella, 50 anni di Montesilvano (arresti domiciliari per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione).

Entrambi, secondo la ricostruzione degli inquirenti, fanno parte di un’organizzazione criminale radicatasi a Pescara e dedita al reclutamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di giovani donne originarie della Romania avente come base logistica un appartamento ubicato a Pescara in cui erano alloggiate le giovani avviate al meretricio. Appannaggio del predetto sodalizio era la zona della riviera a nord del centro cittadino.

Ma nel corso del blitz è stato arrestato anche Alessio Orlandi, 33 anni, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. L’uomo è stato condannato alla pena di 6 anni, 2 mesi e 7 giorni di reclusione, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso con altri, con l’aggravante della recidiva.

Nel corso dell’operazione sono state elevate 26 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada e controllati alcuni pubblici esercizi e circoli privati. Un paio di locali non sono stati trovati in regola con la normativa disciplinante le licenze, non essendo state affisse, in particolare, quelle relative alle slot-machine installate, inosservanza sanzionata amministrativamente. In un caso è stata riscontrata anche la mancanza, penalmente rilevante, della esposizione della tabella dei giochi proibiti. Due nomadi, rintracciati nella zona di Rancitellli, sono stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale emessa dal Tribunale di Pescara.

Sono state, inoltre, sottoposte a controllo 35 persone in regime di arresti domiciliari, affidamento in prova, libertà vigilata, sorveglianza speciale. Una persona è stata denunciata per evasione mentre altre quattro sono state segnalate all’autorità giudiziaria per inosservanza ai relativi obblighi. Un altro giovane, C.C., 26 anni, è stato indagato in stato di libertà per detenzione abusiva di armi. A seguito di una perquisizione domiciliare sono state rinvenute 48 cartucce per fucile calibro 12 abusivamente detenute.

E’ stata infine identificata e denunciata per getto pericoloso di cose, penalmente sanzionato C.F. classe 1993, di Pescara, residente in via Caduti per Servizio. La donna è stata indagata in stato di libertà per aver - durante la fiaccolata per la legalità, tenutasi nel quartiere Fontanelle sabato scorso. - lanciato dal balcone un bastone. Inoltre C.F. è stata anche segnalata alla Prefettura per uso personale di stupefacenti in quanto, a seguito di perquisizione, è stata trovata in possesso di una dose di eroina. Un altro giovane è stato segnalato per la medesima inosservanza in quanto trovato, in via Tavo, in possesso di un modico quantitativo di marijuana.

30/11/2011 14:32