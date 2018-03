Il Movimento di Beppe Grillo punta al Comune di Montesilvano

MONTESILVANO. Mercoledì prossimo (ore 21) presso l'Hotel Miramare di Città Sant'Angelo, si terrà la prima riunione del Movimento 5 stelle di Montesilvano.

L’intenzione è quella di iniziare un percorso che dovrebbe portare alla partecipazione alle prossime elezioni amministrative comunali. Il Movimento infatti sta lavorando per essere presente nel maggior numero di comuni nei quali di andrà alle elezioni nel 2012, tra i quali Montesilvano, Spoltore, Ortona, L'Aquila.

«La situazione di questi comuni, tra amministratori indagati per reati gravissimi, distruzione del territorio, dissesto economico dell'ente», dicono dal Movimento 5 stelle, «rende ancora più impellente la partecipazione dell'unica forza politica alternativa a questa classe dirigente che sta portando allo sfascio i nostri comuni e che pensa unicamente ai propri interessi personali e di partito. In particolare Montesilvano, un comune che con le ultime amministrazioni è stato letteralmente sommerso da una colata enorme di cemento senza nessuna regola, e ora si ritrova a essere il quinto comune abruzzese senza avere un benché minimo di strutture e di organizzazione. Il risultato è stato una qualità della vita nettamente peggiorata, scandali e indagini giudiziarie, incertezza finanziaria sui conti del Comune».

«Il Movimento 5 Stelle», si legge sul sito BeppeGrillo.it, «è una libera associazione di cittadini. Non è un partito politico nè si intende che lo diventi in futuro. Non ideologie di sinistra o di destra, ma idee. Vuole realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi e partitici e senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità dei cittadini il ruolo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a pochi». Solo nel 2011 il movimento è riuscito ad entrare in oltre 40 consigli comunali tra i quali spiccano Arezzo (2 seggi), Bologna (3 seggi), Grosseto (1 seggio), Milano (1), Novara (1), Pomezia (1), Ravenna (2), Salsomaggiore (1), San Benedetto del Tronto (1), Savona (1), Trieste (2), Varese (1).

