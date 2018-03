Fondi europei per lo sport: Pescara non partecipa. Ecco il bando

PESCARA. Due litiganti: il sindaco di Pescara Albore Mascia ed il segretario cittadino Pd, Stefano Casciano, un bando europeo in mezzo.

Continua a colpi di dichiarazioni il botta e risposta tra il sindaco e Casciano che giorni fa aveva parlato dell'occasione mancata, per Pescara, di partecipare ad un bando europeo per lo sport dal valore di milioni di euro. Una accusa generata dal fatto che la presenta amministrazione ha già deciso di investire sullo sport come veicolo per l'immagine e spendendo dievrse centinaia di migliaia di euro per il marketing legato ai diversi eventi, non ultimo la preparazione di un apposito logo.

Immediata la precisazione di Mascia che non solo definiva l'uscita di Casciano «una figuraccia» ma spiegava altresì «che il bando europeo in questione non riguardava la realizzazione di opere infrastrutturali né tantomeno era riservata ai Comuni, ma piuttosto si rivolgeva ad enti e associazioni o federazioni sportive, che, su 2 milioni disponibili (la cifra messa a disposizione dall'UE), si sono accaparrate al massimo 150mila euro ciascuna».

«Il Titolo ‘Città Europea dello Sport'poi», dice Mascia,«non significa che Pescara possa o debba partecipare a tutti i bandi europei inerenti il mondo dello sport. E' sufficiente leggere le carte e, nel caso, il bando in questione per comprenderne la valenza e soprattutto i destinatari, un bando che finanziava progetti che incentivassero la pratica sportiva.Tra gli enti finanziati c'è il Coni Lombardia, ma nessuna delle città europee dello Sport ha partecipato, né Pescara, né Firenze, né Viterbo, e neanche Charleoi, Iasi e Preston».

Non è da meno la risposta di Casciano che interviene con toni accesi e carte alla mano.

«Il bando», dice, «era espressamente dedicato a enti pubblici (i Comuni non sono enti pubblici?), tant'è che fra i progetti vincitori spiccano partner quali la Provincia di Milano e la città di Belfast. Cosa c'entra, poi, che altre città europee dello sport non abbiano partecipato? Si prende esempio da chi fa peggio di noi? Il campo dei bandi europei, voglio sottolineare, è ignoto e inesplorato solo per il suo staff, che ha pagato banchetti, consulenze e feste per un riconoscimento che alla nostra città non ha portato alcun finanziamento da parte dell'Ue. Pescara, se vuole mantenere tale titolo, dovrà spendersi per realizzare progetti sportivi, ed è proprio per questo siamo convinti che bisogna prendere al volo occasioni come i bandi europei. Un'occasione che, fra l'altro, avrebbe permesso di realizzare progetti importanti, come la prevenzione e la lotta alla violenza e l'intolleranza nello sport».

LA PAROLA AL BANDO

A fugare i dubbi le carte e cioè il bando di cui si parla. Dal documento della gazzetta ufficiale europea titolato “Invito a presentare proposte EAC/18/11 Azione preparatoria nel settore dello sport”, si legge che l'obiettivo del bando è finanziare progetti sportivi basati sulla prevenzione e lotta contro la violenza e l'intolleranza nello sport e la promozione di approcci innovativi per rafforzare l'organizzazione dello sport in Europa. I progetti devono iniziare il primo dicembre 2011 e il 31 marzo2012 e terminare il ultimati il 30 giugno2013. Il cofinanziamento dell'Ue avverrà fono ad un massimo dell'80% dei costi ammissibili complessivi.

Alla voce candidati si legge: «enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro». Ai progetti vincitori, presentati perlopiù da enti sportivi è stato affidato un budget che raggiunge anche i 200.000 euro.

