Pallavolo. Santo Stefano in campo per la Sieco Service Ortona

ORTONA. Il Natale è ormai alle porte e la Sieco Service Impavida Ortona è pronta a scendere in campo anche nella giornata di Santo Stefano.

Appuntamento speciale, con atmosfera magica e natalizia, per i ragazzi allenati da coach Lanci che lunedì 26 dicembre, alle ore 16.30 Palazzetto dello Sport, ospiteranno il Club Italia Crai Roma.

Gara da vivere al fianco dei paladini biancazzurri e a tutta la grande famiglia Impavida, che vedrà l'arrivo in terra abruzzese dei “ragazzi terribili” guidati da mister Totire.

Squadra spinosa, quella capitolina, che proprio nell'ultima giornata è riuscita a portare a casa un match combattuto contro l'Aurispa Alessano.

Talenti veri e puri come Baldazzi, Margutti e Gardini sono complementari a tutti gli atleti che compongono questa nuova squadra del Club Italia.

Nel precedente scontro di questa stagione al PalaTiziano, la Sieco ha portato a casa punti pesanti come l'oro, e ora è chiamata a riproporre una grande prestazione per fare un bel regalo ai suoi tifosi.

Ferrini: «E' una partita molto importante per noi perché in palio ci sono punti preziosi. Affronteremo questa nuova sfida con la massima concentrazione possibile. Con l'occasione tutta la squadra augura un felice Natale alle rispettive famiglie e a tutti i tifosi dell'Impavida Ortona»

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Lega Volley Channel lunedì 26/12 alle ore 16.30. Differita su Rete8Sport mercoledì 28/12 alle ore 22.00, giovedì 29/12 alle ore 22.35 e venerdì 30/12 alle ore 13.00.



Le altre gare 4a giornata Ritorno Serie A2-Girone Bianco



26 dicembre 2016 ore 18.00 Maury's Italiana Ass.Tuscania – Golden Plast Potenza Picena / Emma Villas Siena – Kemas Lamipel Santa Croce / Sigma Aversa – Basi Grafiche Geosat Lagonegro

ore 19.30 Aurispa Alessano – BCC Castellana Grotte