Pallavolo. La Sieco Service Ortona torna a sorridere. Superata Potenza Picena

POTENZA PICENA. Una partita che sa di “classica” ormai al Palazzetto dello Sport. In campo la Sieco Service Impavida Ortona e la GoldenPlast Potenza Picena per questa settima giornata di Andata.

Le due formazioni si sono affrontate in un match a dir poco emozionante. Ortona porta a casa la vittoria con grinta, passione e determinazione.

Padroni di casa in campo con Pedron al palleggio e opposto Casaro, schiacciatori Di Meo/Ferrini, al centro Simoni/Miscione e libero Toscani.

Gli ospiti rispondono con Visentin in regia e opposto Argenta, Lazzaretto e Bellini schiacciatori, Biglino/Codarin i centrali, libero Casulli.

Ortonesi orfani di Janis Peda, causa il brutto infortunio riportato durante l'allenamento alla gamba sinistra, e dell'opposto Buchegger colpito da gastroenterite in nottata.

Si parte…

Sieco tosta e cattiva porta a segno il primo parziale che costringe la panchina marchigiana a fermare il gioco (4-1). La squadra allenata da coach Di Pinto non si fa attendere e con l'ace di Bellini è parità al Palazzetto dello Sport ( 5-5). E' un bellissimo “botta e risposta” sul filo dell'equilibrio.Bene Casaro con Ortona a portarsi sul 10-8. Bellini cerca di rianimare i suoi trascinandoli sino al -1 (14-13).Arrivano errori grossolani in casa Impavida e la parità è di nuovo servita (15-15).

Codarin spegne la luce a Di Meo, e Potenza Picena allunga sul 15-18.

Errori anche in casa ospite ed è 18-20 in quel di Ortona. La Sieco non demorde e ancora con Casaro si avvicina pericolosamente sul 21-22. Lazzaretto regala il set point ai suoi (22-24). Il set si chiude con una chiamata video check di coach Lanci su una possibile invasione del muro ospite ma così non è (22-25).

Squadre in campo per il secondo set. E' il video check a decretare l'ennesima parità in questa gara ( palla toccata dal muro ortonese) quando siamo sul 2-2.

Inizio scoppiettante con le squadre a darsele sul 5-6. Argenta prende le misure e comincia a martellare ed è +3 per gli ospiti ( 5-8).

La panchina abruzzese è costretta a fermare tutto sul 6-10 con la squadra un po' ferma sulle gambe.

Biglino ferma Casaro ed è ancora vantaggio per i marchigiani sul 8-12.

Visentin cerca e trova benissimo i suoi attaccanti, risvegliando l'animo dei suoi e segnando cosi il 10-15. Casaro è l'unico a non voler alzare bandiera bianca ed è ancora lui a tenere a galla la squadra di casa segnando il 14-17.

I giovani in campo, in quota Sieco, dimostrano di avere carattere e non mollano. 16-19 al Palasport. Gli impavidi lottano ma non riescono mai a concludere la rimonta ( 19-22).

Recupero bellissimo del giovane Provvisiero nell'azione del 19-23 che purtroppo però viene conclusa dalla squadra ospite.

Il punto del 19-24 è un bellissimo mani-out di Di Meo ma il secondo arbitro non vede nulla e nemmeno il video check, quindi il parziale si chiude 19-25.





Terzo parziale decisivo ora per la compagine ortonese. Novità in casa Impavida con Listratov al posto di Miscione. Di Meo decide di alzare la voce e il 4-2 è tutto suo.

Argenta è di nuovo ispirato e tiene vicini i suoi ( 6-4). Ferrini non cede è mette giù la palla del +2 (8-6). Il 10-7 è il “murone” di Listratov su Argenta.

La GoldenPlast ha sette vite come i gatti e con Argenta è di nuovo a -1 (11-10).

Il 14-12 è il risultato di una decisione invertita con il video check, e ad Ortona per una volta va bene. Ortona non riesce a fare il passo più lungo e ovviamente gli ospiti ne approfittano ( 16-15).

Casaro fa incendiare il Palazzetto. Sua è la magia del 18-16. Ora è il momento delle emozioni. 20-19 con l'ace di Argenta. Ad onor di cronaca bisogna dire che di grinta questa Sieco ne ha da vendere...nonostante tutto. 23-20 con super Nicolò Casaro!

Si chiude 25-21 con la palla a rete di Argenta.

Pronti per il quarto! La parità è regina. 5-5 in un Palazzetto che ora è una vera e propria bolgia.

Ora ci si affronta senza paura e soprattutto con motivazioni diverse. La palla out di Bellini segna il +1 ortonese (8-7) ma c'è da soffrire.

Sul 12-8 cambio con Zonca al posto di Lazzaretto e coach Di Pinto a voler parlare con i suoi.

13-8 ace di Pedron e ora il pubblico è tutto a spingere i ragazzi allenati da Lanci.

Anche Cristofaletti fa il suo ingresso in campo, rilevando Bellini. La panchina ospite fa bene ed è 13-11. La remontada è presto fatta per i potentini. 13-13 con il muro ospite a chiudere il cerchio.

La Sieco Service morde e Simoni ne è la dimostrazione. Muro tetto su Argenta e Ortona torna avanti ( 18-14). Casaro c'è e con lui tutta la squadra! 21-16 tra le mura amiche.

Cristofaletti è bandiera dell'orgoglio potentino e si torna a soffrire sul 22-20.

Questa è la squadra che fa sognare gli ortonesi e non solo. 24-22 con l'insidioso turno al servizio dell'opposto Argenta. Finisce 25-22.

Tie-break cercato e voluto dai padroni di casa. Inizia male e Ortona è già costretta a recuperare (1-3). Casaro e compagni recuperano e ristabiliscono la parità sul 3-3.

Si lotta ma è un piacere vedere questi atleti giocare con il cuore. E' ancora parità sul 6-6.

Solo applausi per il classe 1994, Nicolò Casaro, che con classe e freddezza fa un ace pazzesco (7-5). 8-6 al cambio di campo con la bomba di Di Meo.

10-6 ed è ancora ace di Casaro! Il giusto atteggiamento e la giusta determinazione portano la Sieco a fare male. 13-7 con un tifo pazzesco.

La gioia, quella vera, esplode con l'attacco dello schiacciatore sulmonese Di Meo.(15-9)

Alessio Ferrini: «Anche sotto 2-0 abbiamo capito che dovevamo divertirci e giocare con il cuore. Abbiamo fatto una grande partita e devo dire una che abbiamo affrontato il match da grande squadra».

Nicolò Casaro: «Sono troppo contento! Volevamo a tutti i costi vincere questa partita e lo abbiamo fatto...tutti insieme! Siamo venuti fuori come squadra e siamo stati bravi a recuperare. La grinta è stato il fattore più importante».









SIECO SERVICE IMPAVIDA ORTONA – GOLDENPLAST POTENZA PICENA 3-2

(22-25/19-25/25-21/25-22/15-9)



SIECO SERVICE IMPAVIDA ORTONA: Simoni 7, Ferrini 7, Ceccoli n.e., Miscione, Listratov 4, Pedron 1, Toscani L, Provvisiero, Di Meo 24, Lanci, Casaro 29, Buchegger n.e.

Allenatore: Nunzio Lanci

GOLDENPLAST POTENZA PICENA: Casulli L, Codarin 9, Colarusso, Bucciarelli, Cristofaletti 2, Zonca 2, Bellini 16, Visentin 3, Argenta 26, Biglino 11, Marcovecchio n.e., Lazzaretto 7.

Allenatore: Adriano Di Pinto