La Sieco Service Ortona impegnata questa sera col Club Italia

ORTONA. Sabato sera di fuoco per la Sieco Service Impavida Ortona che sarà ospite( inizio gara ore 20.30 presso il PalaTiziano) della formazione allenata da coach Michele Totire.

I ragazzi terribili del Club Italia non sono certo squadra da sottovalutare in quanto pronti a stupire e sicuramente consapevoli di poter dimostrare tanto in questo campionato.

La squadra capitolina può contare su giocatori che, nonostante la giovane età, hanno già una buona esperienza come lo schiacciatore Pietro Margutti ( '98), il libero classe 1997 Alessandro Piccinelli, il centrale '97 Edoardo Caneschi ed il palleggiatore Alessandro Tofoli.

In casa Impavida c'è sicuramente la voglia di riprendere la retta via e per farlo c'è bisogno di grinta e determinazione, e ritrovare la forma giusta per affrontare al meglio la stagione.





Sfida nella sfida per i giocatori Alessio Ferrini e Andrea Rondoni.

Giocatori avversari ma legati da un rapporto bellissimo, di stima e affetto che unisce due cugini da sempre nel mondo della pallavolo.

Il primo, schiacciatore della Siesco Service Impavida Ortona, classe 1995. Nato e cresciuto sportivamente a Velletri e nella scorsa stagione in maglia Cinquefrondi ( B1). Giocatore dal carattere forte, atleticamente dotato e dedito alla squadra.

Il secondo, libero del Club Italia Crai Roma, classe 1999, figlio del grande Roberto Rondoni e nella scorsa stagione giocatore dell'Hydra Volley Latina.

A parlare di questa gara è proprio lui, Alessio Ferrini, che sente l'emozione di affrontare il cugino Andrea, e allo stesso tempo capisce l'importanza di un match che può donare punti molto preziosi alla sua squadra.

Ferrini: “ Sarà una gara molto importante per noi per portare punti a casa. Dobbiamo dimostrare il nostro valore, imporre il nostro gioco ed entrare in campo con la giusta concentrazione.

Il Club Italia è formato da ragazzi giovani ma di grande talento quindi dobbiamo essere pronti a contrastarli. Sono emozionato perché ritrovo mio cugino Andrea in campo. Sin da piccoli abbiamo condiviso questa passione, grazie anche ai nostri fantastici genitori che non smetterò mai di ringraziare. Tifosi sin da piccoli di Latina, siamo stati compagni di squadra in B2 a Velletri. L'anno scorso siamo stati invece avversari, io con la maglia di Cinquefrondi e lui con l'Hydra Volley Latina. Sabato saremo avversari e questo può solo spingermi a dare il massimo e ad essere contento di ritrovarlo in campo ancora una volta”.





Le altre gare 4a giornata Andata/ Girone Bianco – Serie A2 UnipolSai domenica 30 ottobre



ore 16.00 Kemas Lamipel Santa Croce – Emma Villas Siena

ore 18.00 BCC Castellana Grotte – Aurispa Alessano

ore 19.30 Golden Plast Potenza Picena – Maury's Italiana assicurazioni Tuscania / Basi Grafiche Geosat Lagonegro – SigmaAversa