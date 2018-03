Trasferta proibitiva a Siena per la Sieco Service Ortona

ORTONA. Altro giro, altra corsa per la Sieco Service Impavida Ortona che domenica 23 ottobre, alle ore 16.00 presso il PalaEstra di Siena, affronterà la corazzata Emma Villas.

Una gara sicuramente difficile per gli ortonesi che incontreranno una delle formazioni più attrezzate di questo 72°Campionato di Serie A2 UnipolSai. I toscani, allenati dal mito Paolo Tofoli, sono partiti alla grande con due vittorie a punteggio pieno e con una squadra pronta a mettere in difficoltà chiunque voglia ostacolare il suo cammino.

In cabina di regia c'è una vecchia conoscenza come Fabroni, circondato da “veterani” come Noda Blanco, Padura Diaz e Patriarca; solo per citarne alcuni perché Tofoli nella sua rosa ha disposizione tanti giocatori di talento ed esperienza.

Niente paura in casa Impavida ma voglia di andare avanti nonostante quel pizzico di sfortuna delle ultime settimane. C'è sicuramente la voglia di crescere insieme e di migliorare visto il campionato ancora tutto da vivere e in palestra si lavora sodo per raggiungere questo obiettivo.

A parlare di questa sfida è il regista ortonese Matteo Pedron, autore di una bellissima prestazione contro la Kemas Lamipel Santa Croce:

«È sicuramente una gara delicata dove affrontiamo una delle formazioni più competitive del campionato. Sappiamo di non essere al top ma andiamo a Siena per giocarcela al meglio e crescere ancora come gruppo. Il loro obiettivo è sicuramente quello della promozione, vista la rosa a disposizione, formata da giocatori esperti e di alto livello. Sarà una gara intensa dove loro partiranno forte anche perché possiamo dar fastidio in alcune occasioni con il nostro gioco. Non siamo una squadra fisica ma sicuramente giovane e imprevedibile”.





SIECO IN TV: la gara sarà trasmessa in differita lunedì 24 ottobre alle ore 14.30 su Rete8 Sport.



Le altre gare 3a Giornata Andata Serie A2 UnipolSai / Girone Bianco



22/10 ore 20.30 Kemas Lamipel Santa Croce – BCC Castellana Grotte

23/10ore 12.00 Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania – Basi Grafiche Geosat Lagonegro

ore 19.30 Aurispa Alessano – Club Italia Crai Roma / Sigma Aversa – Golden Plast Potenza Picena