Prima in casa per la Sieco Service Ortona. Arriva il Santa Croce

ORTONA.Dopo la "prima" in trasferta in quel di Tricase, la Sieco è pronta ad inaugurare la stagione sportiva al Palazzetto dello Sport.

Nell'anticipo di sabato 15 ottobre, alle ore 20.30, l'Impavida ospiterà la neopromossa Santa Croce. C'è emozione in città,e soprattutto cìè la voglia di vedere all'opera la nuova formazione targata Impavida. Sabato sarà esordio casalingo, sabato sarà gara difficile e delicata, sabato il pubblico abruzzese dovrà essere presente e vicino ad una squadra che ha voglia di crescere ancora.

Avversario di giornata è la Kemas Lamipel Santa Croce. Il gruppo allenato da coach Bertini, dimostra da subito di essere determinato e di poter mettere in difficoltà chiunque. Volti già noti e con esperienza, come Elia, Bonetti, Bonami e Tamburo, si uniscono a talenti come lo schiacciatore brasiliano De Leon Guimaraes, sotto l'attenta regia del connazionale Bertassoni.

In casa Impavida si lavora con la stessa concentrazione dimostrata in campo domenica scorsa ad Alessano, e con la consapevolezza di dover lottare, ancora una volta, su ogni singolo pallone per portare a casa punti preziosi.

Nunzio Lanci: «E' una delle squadre più competitive del campionato e con un livello qualitativo di giocatori, stranieri e italiani, più elevato. Dobbiamo essere bravi a non concedere troppo, a non far dettare il gioco agli avversari e soprattutto a metterli in difficoltà. Non sarà facile ma dobbiamo entrare in campo con il “coltello tra i denti”e giocare con la massima concentrazione possibile».

CURIOSITÀ: Per trovare un precedente tra le due squadre bisogna tornare indietro di ben 30 anni, precisamente si parla del 1986. Due le gare disputate tra l'Impavida Ortona e Lupi Santa Croce: 2a Giornata Andata 1986: Impavida Ortona - Lupi Santa Croce 2-3; 2a Giornata Ritorno 1986: Lupi Santa Croce – Impavida Ortona 0-3.

In tv la gara sarà trasmessa in differita lunedì 17 ottobre alle ore 14.30 su Rete8 Sport.



Le altre gare del Girone Bianco 2a Giornata - Andata Serie A2 UnipolSai domenica 16/10

ore 16.00 Club Italia – Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania

ore 18.00 Golden Plast Potenza Picena – Aurispa Alessano / Sigma Aversa – BCC Castellana Grotte / Basi Grafiche Geosat Lagonegro – Emma Villas Siena