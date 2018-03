Pallavolo. Varato il calendario della Serie A2. Prima in casa per l'Ortona

ORTONA. Si parte in casa! Sieco al Palazzetto per la prima giornata di andata, il 25 ottobre, contro la Centrale del Latte McDonald's Brescia. Si scaldano i motori iniziando proprio contro la squadra dell'ex Cisolla. Premio Stracca Serie A2 assegnato all'Ufficio Stampa della Sieco Service Impavida Ortona. Coach Lanci: "Campionato durissimo e di alto livello". Ora non manca più nulla per vivere una nuova stagione, le squadre ci sono e i calendari sono stati finalmente svelati.

Alla presenza di tutte le società di SuperLega e Serie A2 UnipolSai, e davanti un pubblico bellissimo si è svolta “La Prima Battuta” della stagione 2015/2016.

Graditissima la presentazione della coppia Brogioni/Antinelli e le simpatiche incursioni di Max Paiella.

La Sieco Service partirà tra le mura amiche contro la Centrale McDonald's Brescia il 25 ottobre ,squadra dell'ex Alberto Cisolla e del regista Tiberti.

Tre sono le novità di stagione: la diretta streaming su Sportube per le partite della Serie A2 UnipolSai, la Del Monte Coppa Italia congiunta SuperLega e A2, e il “no-stop” della Serie A2 che avrà quindi vita continua in questa stagione senza nessuna sosta.

Notizia da comunicare è che anche quest'anno non ci sarà promozione diretta, come la passata stagione, ma le prime 8 squadre dovranno contendersi il titolo.

Parola a coach Nunzio Lanci: “ Il campionato sarà durissimo e soprattutto di grandissimo livello. Sarà complicato per tutte la qualificazione ai playoff e alla Coppa Italia. Sarà fondamentale giocare forte dalla prima all'ultima partita, puntare al miglior piazzamento al

girone di Andate e a quello di Ritorno per approdare ai playoff.

Dobbiamo giocarcela al meglio con tutte e avere costanza nel lavoro in palestra. E' a mio parere il campionato più difficile e di livello degli ultimi anni. Lotteremo fino alla fine, questo è sicuro”.



Calendario 2015/2016 Serie A2UnipolSai

1a giornata 25 ottobre 2015 (ritorno 6 gennaio 2016) Sieco Impavida Ortona – Centrale McDonald's Brescia

2a giornata 1 novembre 2015 (ritorno 10 gennaio 2016) Emma Villas Siena – Sieco Service Impavida Ortona

3a giornata 8 novembre 2015 (ritorno 17 gennaio 2016) Sieco Service impavida Ortona – Volley Potentino Potenza Picena

4a giornata 15 novembre 2015 (ritorno 24 gennaio 2016) Materdominivolley.it Castellana Grotte – Sieco Service Impavida Ortona

5a giornata 22 novembre 2015 (ritorno 31 gennaio 2016) Sieco Service Impavida Ortona – Globo Banca Pop.del Frusinate Sora

6a giornata 29 novembre 2015 (ritorno 14 febbraio 2016) Sieco Service Impavida Ortona – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

7a giornata 5 dicembre 2015 (ritorno 21 febbraio 2016) Cassa Rurale Cantù – Sieco Service Impavida Ortona

8a giornata 8 dicembre 2015 (ritorno 28 febbraio 2016) Globo Scarabeo Civita Castellana – Sieco Service Impavida Ortona

9a giornata 13 dicembre 2015 (ritorno 6 marzo 2016) Sieco Service Imavida Ortona – Volley Ball Club Mondovì

10a giornata 16 dicembre 2015 (ritorno 9 marzo 2016) Club Italia Roma – Sieco Service Impavida Ortona

11a giornata 20 dicemre 2015 (ritorno 13 marzo 2016) Sieco Service Impavida Ortona – Aurispa Alessano

12a giornata 27 dicembre 2015 (ritorno 20 marzo 2016) Maury's Tuscania Ass. Tuscania – Sieco Impavida Ortona

13a giornata 3 gennaio 2016 (ritorno 27 marzo 2016) Sieco Service Impavida Ortona – Conad Reggio Emilia



Del Monte Coppa Italia Serie A2



Quarti di Finale 20 gennaio 2016

Semifinali 27 gennaio 2016

Finale 7 febbraio