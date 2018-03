Libero streaming in libera Europa: cadono confini abbonamenti sempre visibili

BRUXELLES. Dopo l'abbattimento del roaming per le chiamate, nel mercato unico del digitale cade un'altra barriera: dalla domenica di Pasqua, chi è in viaggio in un Paese europeo diverso dal suo potrà guardarsi le partite di calcio o le serie tv preferite come se stesse a casa sua. Grazie ad un regolamento Ue infatti, gli abbonamenti ai servizi che offrono streaming di contenuti (come SkyGo, Amazon e Netfilx) diventano 'portabili' ovunque in Europa.

Finora, gli italiani in trasferta all'estero per svago o per lavoro, aprendo la pagina del proprio account di Sky Go vedevano comparire un messaggio scoraggiante che li informava della realtà: il contenuto non è disponibile fuori dall'Italia.





La stessa cosa succede agli svedesi quando aprono fuori dalla Svezia il loro account Home Box Office (HBO), o ai francesi quando tentano di vedere un film su MyTF1 fuori dalla Francia. Una situazione paradossale e ingiusta secondo la Commissione europea, visto che gli abbonamenti sono regolarmente pagati.

Per gli utenti di Netflix la situazione è leggermente differente: il servizio offre cataloghi diversi a seconda dei Paesi, ma non oscura tout court l'abbonamento quando si varcano i confini nazionali.

In ogni caso, tutte queste distinzioni spariranno a partire da domenica, quando tutti avranno accesso nei 28 Paesi Ue ai contenuti che hanno pagato nel loro Stato.





Vale anche per gli e-book e per la musica, e ovviamente non ci saranno costi supplementari. Ma a mettersi in regola dovranno essere, obbligatoriamente, solo i servizi privati. Per quelli pubblici resta facoltativo offrire o meno i contenuti all'estero, quindi non è chiaro se, ad esempio, alcuni contenuti Rai saranno visibili anche fuori dall'Italia. "L'eliminazione degli ostacoli che a lungo hanno impedito agli europei di fruire dei loro abbonamenti digitali anche quando sono in viaggio è un nuovo successo del mercato unico digitale", ha detto la commissaria al digitale Mariya Gabriel. La quale spiega che la Ue ha dato una risposta alle esigenze sempre crescenti dei 'millennials': grazie a loro, tra il 2010 e il 2014 la spesa per lo streaming è aumentata del 113% all'anno, e nel 2014-2015 gli utenti sono cresciuti del 56%. Secondo le stime di Bruxelles, saranno almeno 29 milioni gli europei più felici da domenica, cioè quelli che utilizzeranno la portabilità transfrontaliera: "Cifra destinata ad aumentare notevolmente, per raggiungere i 72 milioni di consumatori entro il 2020", scrive la Ue.