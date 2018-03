A Mar del Plata assemblea associazioni abruzzesi d'Argentina  

BUENOS AIRES. Nei giorni 17 e 18 marzo nella citta' di Mar del Plata si riuniranno tutte le Associazioni abruzzesi dell'Argentina per una nuova assemblea della Fedamo (Federazione delle Associazioni abruzzesi in Argentina) per affrontare e discutere su tutte le tematiche che interesseranno l'anno di attivita'. I due giorni - spiega una nota - saranno anche caratterizzati da eventi culturali, con la presenza e l'esibizione di gruppi artistici che rappresentano l'Abruzzo in Argentina, come il gruppo folkloristico Val d'Abruzzo, il Coro Abruzzo e il cantante Maxi Manzo.



Ci sara' l'informativa a tutti i partecipanti del nuovo spazio su internet per l'emigrazione intitolato "Piazza Abruzzo" e la nuova pagina ufficiale del Cram. Inoltre, due dei 3 consiglieri del Cram, l'ing. Joaquin Negri e il dott. Federico Mandl, relazioneranno a tutte le Associazioni su quanto e' discusso e deliberato nel corso dell'Assemblea generale del Cram tenutasi l'anno scorso in Argentina, a Rosario, e al Congresso internazionale dei Giovani abruzzesi, che si e' tenuto nel settembre 2017 a Tortoreto (Teramo), anche con la presenza della giovane marplatense Antonella Iannone. Nella mattinata di domenica 18 marzo si celebrera' l'Assemblea Ordinaria presieduta dall'altro consigliere del Cram epresidente della Federazione, Giovanni Scenna, nel corso della quale si proporra' tutto cio' che e' programmato per l'anno in corso per le Associazioni e per la Federazione stessa. Al termine dei lavori, nella sede del Centro Abruzzese Marplatense, ci sara' una conviviale con degustazione di piatti e dolci tipici della nostra regione.