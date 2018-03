Emirates è la compagnia aerea preferita dai viaggiatori, Aeroflot prima in Europa

MILANO. TripAdvisor, il sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi, annuncia oggi i vincitori della prima edizione dei Travelers’ Choice Awards for Airlines, che riconoscono le compagnie aeree preferite dai viaggiatori a livello mondiale. Emirates è stata eletta compagnia aerea migliore al mondo, seguita da Singapore Airlines e Azul.

I premi sono stati assegnati a 50 compagnie aeree a livello globale, con classifiche dedicate a mondo, Europa, Nord America, Medio Oriente e Africa.

I premi evidenziano anche le migliori compagnie aeree per il servizio con riconoscimenti a Prima Classe, Business Class, Premium Economy ed Economy.

I vincitori dei premi sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha preso in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni delle compagnie aeree e le valutazioni postate dai viaggiatori di tutto il mondo, in un periodo di 12 mesi. I vincitori dei Travelers’ Choice sono accomunati da un’offerta degna di nota per servizio, qualità e valore.

«Le compagnie aeree sono consapevoli che l'esperienza di volo che offrono ai viaggiatori può influenzare l'intero viaggio e per questo motivo fanno del loro meglio per soddisfare le esigenze dei loro clienti» ha dichiarato Valentina Quattro, portavoce TripAdvisor per l'Italia.

«Siamo onorati di essere stati nominati migliore compagnia aerea nel mondo dai Travellers Choice Awards for Airlines 2017 di TripAdvisor» ha commentato Tim Clark, Presidente di Emirates Airline.

«Il fatto che i premi siano il risultato di recensioni e feedback imparziali indica il nostro impegno nel fornire un'esperienza di viaggio superiore ai i nostri clienti. Vogliamo che i viaggiatori continuino a considerare Emirates la loro prima scelta ogni volta che pensano di viaggiare. È per questo che continuiamo a investire in prodotti e servizi in tutte le classi, e il motivo per cui i nostri team di assistenza lavorano duramente mettendo il cuore nel fornire tutti i giorni la migliore esperienza per i nostri clienti sia a bordo che a terra».

ASIA VOLA ALTO NELLA TOP 10 MONDIALE, RUSSIA MEDAGLIA D’ORO IN EUROPA

All’interno della top 10 mondiale, l’Asia detiene il più alto numero di vincitori unici con ben cinque compagnie aeree premiate (Singapore Airlines, Korean Air, Japan Airlines, Thai Smile e Garuda Indonesia) ed è seguita dagli Stati Uniti, con due compagnie aeree in classifica, JetBlue and Alaska Airlines, rispettivamente in quarta e nona posizione.

Anche se nella Top 10 globale non figura nessuna compagnia aerea europea, il Vecchio Continente è stato premiato per la miglior Business Class a livello mondiale grazie alla russa Aeroflot, che ha conquistato inoltre la medaglia d’oro nella classifica europea delle compagnie aeree.







L’INGHILTERRA È LA REGINA EUROPEA DELLE LOW COST

Con ben 4 compagnie aeree inglesi premiate nella Top 10 delle migliori low cost europee, il Regno Unito è il vincitore di questa categoria, vantando anche la compagnia aerea numero uno: Jet2.com. Grecia e Russia ottengono il 2° e 3° posto nella categoria, rispettivamente con Aegean Airlines e S7 Airlines.





TOP 10 COMPAGNIE AEREE MONDO

Emirates, Emirati Arabi

Singapore Airlines, Singapore

Azul, Brazil

JetBlue, USA

Air New Zealand, Nuova Zelanda

Korean Air, Sud Corea

Japan Airlines, Giappone

Thai Smile, Tailandia

Alaska Airlines, USA

Garuda Indonesia, Indonesia







TOP 10 COMPAGNIE EUROPA

Aeroflot, Russia

Turkish Airlines, Turchia

KLM Royal Dutch Airlines, Olanda

Lufthansa, Germania

Swiss International Air Lines, Svizzera

Virgin Atlantic Airways, Inghilterra

Finnair, Finlandia

Austrian Airlines, Austria

Aer Lingus, Irlanda

Icelandair, Islanda