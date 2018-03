Imprenditore italiano ucciso in Venezuela. Il mandante è il figlio

MARACAIBO. Un imprenditore cuneese di 60 anni, Bruno Allio Bonetto, è stato ucciso dal figlio in Venezuela dove viveva e lavorava da tempo. Il delitto è avvenuto venerdì a Maracaibo, la seconda città del Venezuela dopo Caracas, dove Allio si era trasferito da Paesana (Cuneo)

L’uomo aveva anche una ex moglie che vive attualmente a Montesilvano, insieme al loro secondo figlio.

Come quasi tutte le mattine Allio era uscito di casa (dal complesso residenziale Murano a Maracaibo) e salito a bordo del suo Suv Grand Cherokee. Secondo quanto ricostruito dalla polizia i due sicari lo aspettavano già sulla sua macchina, nascosti nella parte posteriore. Sono sbucati dai sedili posteriori cogliendo di sorpresa la vittima.

L’idea era quella di farlo salire in macchina sotto la minaccia di una pistola, portarlo in un luogo isolato e ucciderlo. Ma nulla è andato come previsto. L'imprenditore ha cercato inutilmente di reagire all'agguato lanciando il suv in strada a tutta velocità e si è schiantato contro la recinzione di una casa di fronte al complesso residenziale.

I sicari avrebbero comunque avuto la meglio: hanno colpito l’imprenditore con dei colpi di pistola alla testa e sono però stati ripresi da più telecamere. E qui uno dei tanti errori commessi anche perché Santiago aveva garantito agli assassini che la zona non era coperta da videocamere di sorveglianza.



IL MOVENTE

L’imprenditore in Venezuela si era specializzato nella produzione di porte e finestre e aveva anche uno stabilimento. Si sarebbe dovuto sposare con la nuova compagna, una funzionaria ministeriale. E proprio questo sembra essere il movente dell'omicidio pianificato dal figlio, Santiago Giovanni Allio Torres, che temeva di perdere l'eredità.

Il giovane, secondo la ricostruzione dei media locali, è stato arrestato dopo uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine, a cui poi avrebbe confessato le proprie colpe. In manette anche l'amico complice e uno dei sicari, mentre l'altro sarebbe ancora latitante.

Secondo il giornale La Verdad, Santiago Allio avrebbe tentato di ricostruire il caso parlando di un tentativo di estorsione poi ha raccontato che due criminali lo avevano avvicinato, chiedendogli di aiutarli a rubare il Suv del padre, un Grand Cherokee e minacciandolo di morte nel caso in cui si fosse rifiutato, insieme al padre stesso ed alla sua ragazza.

L'indifferenza che ha mostrato quando gli agenti sono arrivati sulla scena del crimine è stato per gli inquirenti il primo segnale. Gli investigatori hanno raccontato che il giovane non avrebbe mostrato alcuna sofferenza né per la morte di suo padre né per la compagna dell’uomo.

Durante i vari interrogatori si è contraddetto più volte, poi è crollato: ha confessato e svelato anche i nomi dei suoi complici fornendo anche informazioni su dove trovarli.

Il giovane ha confessato che stava aspettando da settimane, insieme al suo amico Adolfo Hernandez Medina di 23 anni, il momento di passare all'attacco. Il crimine è stato consumato prima delle nozze per non rischiare di perdere l’eredità.

Gervacio Vera, capo della polizia scientifica, ha spiegato in una conferenza stampa che "Brunito", come era soprannominato Santiago, avrebbe avuto l’appoggio anche di altri due complici, uno di 18 anni e l’altro minorenne. I due sono stati ingaggiati per circa 200 mila euro, consegnati qualche giorno prima dell’omicidio. Sempre il figlio della vittima ha fornito loro l’arma per uccidere, una Beretta 9 millimetri T92FS di proprietà del padre.