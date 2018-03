Armi destinate a l’Isis, arrestate 4 persone, una anche a L’Aquila

L’AQUILA. Il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Venezia, su ordine della Dda di Napoli, sta eseguendo nelle province di Roma, Napoli, Salerno e L'Aquila il fermo di 4 persone indiziate di traffico internazionale di armi e di materiale 'dual use', di produzione straniera. Si tratta di tre italiani e un libico accusati di aver introdotto, tra il 2011 e il 2015, in paesi soggetti ad embargo, quali Iran e Libia, in mancanza delle necessarie autorizzazioni ministeriali, elicotteri, fucili di assalto e missili terra aria.

L'indagine, coordinata dai pm Catello Maresca e Luigi Giordano, riguarda un traffico di armi destinate sia ad un gruppo dell'Isis attivo in Libia sia all'Iran. Agli atti dell'inchiesta vi sarebbe anche una foto in cui la coppia è in compagnia dell'ex premier iraniano Ahmadinejad.





COINVOLTO ANCHE PARDI

Tra i fermati c'è anche l'amministratore delegato della Società Italiana Elicotteri, Andrea Pardi, 51 anni di origini teramane, già coinvolto un un'altra inchiesta su traffico di armi e reclutamento di mercenari tra Italia e Somalia.

Pardi, secondo le accuse, senza le necessarie autorizzazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dello Sviluppo Economico ha compiuto nel 2015 «atti idonei ad esportare» in Libia – Stato sottoposto ad embargo internazionale con decisione del Consiglio dell’Unione Europea elicotteri militari di fabbricazione sovietica ad uso militare, fucili d’assalto, missili, nonché materiale dual use.

Gli altri sono Mario Di Leva, convertito all'Islam con il nome di Jaafar, e Annamaria Fontana, coniugi di San Giorgio a Cremano (Napoli) fermati dal Gico di Venezia. Anche un loro figlio risulta indagato.L'ultima misura cautelare riguarda un libico, attualmente irreperibile.





PARDI, L'IMPRENDITORE ABRUZZESE CHE VOLEVA TORNARE A CASA

Ad aprile 2016 Andrea Pardi, nato a Sulmona, imprenditore e amministratore della Società Italiana elicotteri aveva espresso l’intenzione di poter lavorare anche nella sua regione, delocalizzando una parte della sua azienda all’interno dell’aeroporto di Pescara.

Tra le sue idee anche quella di creare un polo manutentivo di aerei ed elicotteri negli ex hangar lasciati vuoti da AirOne Technique. «Se tutto va come previsto, qui intorno all’aeroporto ci sarà la corsa alle case in affitto di piloti e tecnici», aveva annunciato con entusiasmo

Così rispose all’avviso di interesse che la Saga, gestore dello scalo abruzzese, pubblicò per mettere in qualche modo a reddito i capannoni: il primo di circa 400 mq con soppalco di 170mq, il secondo di circa 3.300 metri quadrati; l’importo a base d’asta era di 25 euro al metro quadrato (+ Iva) all’anno: in pratica 14.250 euro per il primo hangar e 75mila euro per il secondo.

Sul sito della Saga non si hanno notizie sull’esito della gara, vicenda (ovviamente) totalmente ai fatti contestati oggi dagli inquirenti.



CONTATTI TRA MALA DEL BRENTA E CASALESI

Oltre ai quattro provvedimenti di fermo - tre dei quali eseguiti nei confronti di cittadini italiani mentre un cittadino libico risulta irreperibile - sono state eseguite 10 perquisizioni nei confronti di altrettante persone per ipotesi di reato riconducibili al traffico internazionale di armi e di materiale 'dual use', di produzione straniera.

La prima fase dell' operazione scattata oggi ha avuto avvio nel giugno 2011, su input del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, in relazione ad un precedente procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica di Napoli dalla quale è emerso che una persona organica ad un clan camorristico dell'area casalese era stato contattato da un appartenente alla cosiddetta "mala del Brenta" con precedenti specifici per traffico di armi.

Quest'ultimo ricercava, infatti, persone esperte di armi ed armamenti da inviare alle Seychelles per l'addestramento di un battaglione di somali, che avrebbero dovuto svolgere attività espressamente qualificate come "mercenariato".

Le attività di indagine al tempo svolte, sfociate in diversi procedimenti penali, consentirono di evidenziare come la richiesta di addestramento fosse stata originata da una persona di nazionalità somala, con cittadinanza italiana, parente del deposto dittatore del Puntland (Somalia).



COLLEGAMENTI CON UCRAINA E TURCHIA

Gli approfondimenti investigativi svolti hanno consentito di risalire a italiani, oltre ad un cittadino di nazionalità libica, dediti al commercio internazionale di armamenti di produzione estera.

Tutti i coinvolti svolgono, formalmente, secondo l'ipotesi formulata, attività connesse con il commercio internazionale, avvalendosi anche di società con sede in Paesi esteri, principalmente in Ucraina ed in Tunisia, nonché mantenendo consolidati rapporti con personalità del mondo politico, militare e religioso in Stati dell'area asiatica e mediorientale quali Iran e Libia.

Tra le aziende implicate nei traffici illeciti spicca una società italiana che almeno in un caso avrebbe ceduto, attraverso triangolazioni che hanno consentito alle merci di non entrare nel territorio nazionale, materiali di armamento di produzione estera verso l'Iran.

In un altro caso, con le stesse modalità, una società basata in Ucraina, facente capo a soggetti italiani, avrebbe ceduto armamenti a gruppi militari libici.

La Procura di Napoli ha trasmesso rogatorie internazionali verso diversi Paesi ed acquisito documentazione contenente rilevanti elementi informativi presso le Agenzie di Informazione e Sicurezza

IL RAPIMENTO IN LIBIA

In alcuni messaggi whatsapp della sera del 22 luglio 2015 Mario Di Leva scrive alla moglie Annamaria Fontana: 'Hey hanno rapito quattro italiani in Libia".

Annamaria: "Già fatto, notizia vecchia, già sto in contatto".

Annamaria: "Ce li hanno proprio quelli dove noi siamo andati, già sto facendo, già sto operando con molta tranquillità e molta cautela".

I pm non escludono «una loro possibile attività nel complicato meccanismo di liberazione che solitamente avviene tramite il pagamento di riscatti o la mediazione con altri affari ritenuti di interesse dai miliziani». Tra le foto sequestrate dagli inquirenti vi sono alcune immagini che riprendono i coniugi con elicotteri militari sovietici o con personaggi di rilievo di Paesi del Medio Oriente.

Significative sono definite le foto di Annamaria Fontana ad un ricevimento a cui partecipò l'ex premier iraniano Ahmadinejad.