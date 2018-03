Attentato a Berlino. Il Dna conferma: Fabrizia di Lorenzo è morta

SULMONA. Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Angelino Alfano, ha confermato che tra le vittime dell'attacco di Berlino c'e' l'italiana Fabrizia di Lorenzo.

«La magistratura tedesca, cosi' come ha comunicato il ministero degli Affari Esteri della Germania, ha esaurito le verifiche necessarie e purtroppo, ormai, c'e' la certezza che, fra le vittime, c'e' l'italiana Fabrizia Di Lorenzo. Sono affettuosamente vicino alla famiglia e ai suoi cari, condividendone l'immenso dolore», fa sapere il ministro in una nota.

Pochi minuti dopo la conferma di Alfano anche il premier Paolo Gentiloni ha twittato un messaggio di cordoglio: «l'Italia ricorda Fabrizia Di Lorenzo, cittadina esemplare uccisa dai terroristi. Il Paese si unisce commosso al dolore della famiglia».

La famiglia, da due giorni a Berlino in attesa dei risultati del dna, era ormai certa che la ragazza avesse perso la vita nel tragico incidente.

Il papà, già dopo poco ore, aveva detto che non riponeva speranze e la mamma, in una telefonata con il vescovo di Sulmona Angelo Spina aveva confidato «sento che ci ha lasciati»

La giovane qualche ora prima della tragedia aveva telefonato proprio a sua mamma per sapere se a casa era tutto a posto: «Ciao mamma, come stai? E papà? Io bene, tranquilla. Sto andando al mercatino di Natale, in centro. Voglio prendere qualche regalo, ci sono cose carine lì… Sì, certo, ci vediamo mercoledì».

Ieri, infatti, Fabrizia sarebbe tornata a casa per trascorrere le ferie natalizie insieme ai suoi parenti, a Sulmona.

Tornerà nelle prossime ore, nel modo più drammatico, per l’ultimo saluto alla sua città.

Fabrizia viveva e lavorava in una azienda di trasporti a Berlino. In Germania dal 2013, aveva anche fatto l'Erasmus in questo Paese. Si era laureata a Roma in Mediazione linguistico-culturale e dopo la prima triennale si era spostata a Bologna per finire gli studi in Relazioni internazionali e diplomatiche.

Il suo cellulare è stato ritrovato vicino al luogo dell'attentato: un ragazzo l'ha trovato e consegnato alla polizia.



IL CORDOGLIO DI MATTARELLA

«La notizia della identificazione di Fabrizia Di Lorenzo tra le vittime della strage di Berlino conferma i peggiori timori dei giorni scorsi. Il dolore per la sua morte è grande. Ancora una volta una nostra giovane connazionale rimane, all'estero, vittima della insensata ed esecrabile violenza del terrorismo. Esprimo ai genitori e al fratello di Fabrizia la solidarietà e la vicinanza di tutto il nostro Paese». Lo afferma in una nota il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«Porteremo nel cuore il sorriso di Fabrizia, i suoi ideali, la sua voglia di cambiare l'Italia #rip»,scrive invece su Twitter il segretario del Pd Matteo Renzi.

«Fabrizia Di Lorenzo, orgogliosa figlia di un'Italia che guarda all'Europa come alla propria casa, giovane vita di donna spezzata per sempre dalla violenza e dall'estremismo. Come Valeria Solesin, uccisa un anno fa negli attentati di Parigi. Sono state ore di angoscia ma adesso anche la più flebile speranza si è spenta. In questo momento di indescrivibile dolore, che riguarda tutta la nostra comunità nazionale, sono vicino con il cuore alla sua famiglia e a quanti le volevano bene», ha scritto su Facebook il presidente del Senato Pietro Grasso.





DOLORE A SULMONA

La notizia ufficiale della morte di Fabrizia Di Lorenzo scuote e commuove Sulmona, la sua città, dopo giorni vissuti nella speranza. Alcuni parenti, dei pochi che non hanno ancora raggiunto Berlino, appena appresa la triste conferma hanno abbassato le saracinesche del bar di cui sono titolari davanti a palazzo dell'Annunziata.

«Il dolore è troppo grande per parlare - dice lo zio Francesco Bianchi - Dalla sera di lunedì, sentita la notizia nei telegiornali, avevamo temuto per le sorti di Fabrizia, ma fino all'ultimo siamo rimasti aggrappati alla speranza che lei, scampata alla strage, avesse magari solo perso la memoria, cadendo in confusione e vagando per Berlino».

Era questa la speranza, diventata semplice illusione con il passare delle ore, nutrita dalla famiglia. La madre di Fabrizia, Giovanna, non ha retto all'emozione, da ieri è ricoverata in ospedale dopo un malore.

«Voglio precisare che in questo momento di costernazione abbiamo avuto la piena vicinanza delle istituzioni - aggiunge lo zio - Il comandante della compagnia Carabinieri di Sulmona si è messo subito a disposizione trovando un volo disponibile per la Germania, già poche ore dopo l'attentato e grazie a lui la madre e il fratello di Fabrizia hanno trovato posto su un aereo di linea partito da Ciampino per Berlino».

I carabinieri intanto presidiano l'abitazione 24 ore su 24.



D’ALFONSO: «IL SUO SORRISO VIVRA’ PER SEMPRE»

«La follia omicida del terrorismo ha colpito a Berlino toccando anche l'Abruzzo, e oggi piangiamo la scomparsa di una giovane di Sulmona», scrive invece D’Alfonso.

«Il sorriso radioso di Fabrizia Di Lorenzo è la risposta più bella a chi ha la mente devastata dall'odio. Quel sorriso vivrà per sempre nelle foto e nei ricordi di chi l'ha conosciuta; l'odio partorito da una mente bruta è destinato all'oblio del tempo. Alla famiglia di Fabrizia e a quanti le hanno voluto bene l'Abruzzo si stringe commosso: questa è terra feconda di amore, e il terrorismo non passerà».

Sono le parole, affidate a una nota, del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso.



LA FIACCOLATA

«A nome mio personale, dell'Amministrazione e di tutta la Città di Sulmona esprimo cordoglio più profondo per la morte della nostra giovane concittadina manifestando un'affettuosa vicinanza alla famiglia Di Lorenzo», scrive in una nota il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, che conclude: «Oggi Sulmona si raccoglie in un abbraccio simbolico, partecipe al grande sgomento che l'ha colpita. La Città si spegne nel rispetto del grande dolore».



E stasera ci sarà anche una fiaccolata spontanea. Il corteo partirà questa sera alle 21,15 da piazza Carlo Tresca e attraverserà Corso Ovidio fino a Piazza Garibaldi, dove verranno depositati i lumini e sarà recitata una preghiera.

Lo annunciano alcuni cittadini che subito dopo l'ufficializzazione da parte del ministro degli Esteri Angelino Alfano della morte della giovane sulmonese si sono organizzati per ricordare Fabrizia e stare vicino al dolore della famiglia. «Chi vorrà partecipare», affermano gli organizzatori della manifestazione spontanea, «lo farà portando un lumino bianco che sarà acceso alla partenza del corteo».

La Morte di Fabrizia Di Lorenzo