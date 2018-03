Ipa Adriatic, nuovo bando da 6 mln di euro

ABRUZZO. È stato presentato il nuovo bando per la capitalizzazione e la clusterizzazione del Programma di cooperazione transfrontaliera Adriatic IPA CBC che coinvolge le sette regioni adriatiche italiane (Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Veneto) e alcuni territori di altri sette Stati (Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia e Slovenia).



L’Autorità di Gestione del programma Adriatic IPA CBC, affidata alla Regione Abruzzo, nel periodo 2007-2013 ha finanziato 76 progetti e coinvolto 751 beneficiari, investendo 260.342.276,00 di euro di risorse finanziarie negli otto Paesi cooperanti, e sta avviando la chiusura dei progetti al 31 dicembre 2016.

Dopo aver verificato le risorse finanziarie non utilizzate dai progetti ordinari chiusi e finanziati dal primo e dal secondo bando, l’Autorità di Gestione ha deciso di focalizzare l'ultima “call” del Programma sulla capitalizzazione dei risultati ottenuti dai progetti già finanziati, al fine di contribuire alla realizzazione di EUSAIR, la strategia adottata dalla Commissione europea e approvata dal Consiglio europeo nel 2014 per l’area Adriatico-Ionica con l’obiettivo di favorire la cooperazione tra le regioni e gli Stati in virtù della loro vicinanza storica, geografica, culturali, sociale ed economica.

L’iniziativa, approvata lo scorso 10 febbraio dai rappresentanti istituzionali degli otto paesi partecipanti al Programma, dunque assume straordinaria rilevanza perché si tratta del primo bando che coniuga le Priorità del Programma Adriatic IPA CBC con i pilastri dell’EUSAIR e rappresenta la prima concreta attuazione del Piano di azione tecnica EUSAIR. Viene inoltre premiata l’eccellente capacità tecnico-operativa dell’Autorità di Gestione conferita alla Regione Abruzzo, che ha conseguito l’atteso avanzamento finanziario imposto dalla Commissione Europea e dunque ha potuto rendere disponibili le economie dei progetti chiusi e finanziati con i primi due bandi.

Inoltre, l’Autorità di Gestione ha già avviato un’azione serrata di monitoraggio e rimodulazione dei progetti che hanno necessità di accelerare la spesa, per raccogliere la sfida di enorme rilievo per l’intera area Adriatico-Ionica di mettere completamente a valore l’intera dotazione finanziaria del programma entro la fine del 2016.

«Abbiamo lavorato con grande impegno per recuperare in tempi rapidi le risorse finanziarie e renderle disponibili per nuovi progetti che coinvolgono le regioni e gli Stati che affacciano sul mare Adriatico – ha dichiarato soddisfatto il presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo Luciano D’Alfonso – e che dovranno portare un incremento della qualità della vita, della qualità delle attività imprenditoriali, in particolare del turismo, e della qualità dell’ambiente in questa macroarea. All’Abruzzo, che ha l’incarico di Autorità di Gestione, è stata riconosciuta dunque capacità ed efficienza gestionale nell’ottimizzare le risorse per generare nuove opportunità che dimostrino maturità progettuale nello sviluppare la cooperazione e affermare una nuova mentalità europeista».

IL BANDO IN SINTESI

I proponenti dovranno dimostrare le loro capacità progettuali con l’obiettivo di fare tesoro dei risultati più importanti ottenuti nel corso di implementazione dei precedenti progetti finanziati attraverso un processo di capitalizzazione che sia in grado di valorizzare e di potenziare gli obiettivi già raggiunti, anche in vista delle tendenze emergenti, delle sfide, dei dibattiti (incluse le prospettive della macro-regione) e degli obiettivi EUSAIR e della strategia UE 2020.

Nello specifico il processo di capitalizzazione si propone di rafforzare, anche attraverso studi di fattibilità, l’azione transfrontaliera attraverso la condivisione delle best practice per individuare risposte efficaci e soluzioni ai problemi e alle sfide comuni connessi ai quattro pilastri EUSAIR:

- I Pilastro: Blue Growth (sviluppo tecnologico delle iniziative connesse all’ambiente marino e all’attività marittima);

- II Pilastro: Enviromental Quality (qualità dell’ambiente terrestre e marino e tutela della biodiversità);

- III Pilastro: Connecting the Region (trasporti e connessioni energetiche, marittime e intermodali);

- IV Pilastro: Sustainable Tourism (costruzione e gestione di turismo sostenibile e diversificazione dell’offerta).

Le risorse oggetto del bando ammontano a 6.166.812,43 di euro.

La differenza sostanziale, anche rispetto ad altri programmi che interessano l’area, sta nel fatto che Adriatic IPA finanzia anche le infrastrutture.