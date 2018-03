Acquisti on line, ecco tutto quello che c'e' da sapere

INTERNET. Gli acquisti di prodotti o servizi online effettuati dopo il 13 giugno 2014 beneficiano di norme più favorevoli in materia di tutela dei consumatori.

E’ il sito dell’Europa a mettere nero su bianco tutti i diritti di chi decide di fare shopping via computer e conoscere bene la materia può essere molto utile per acquisti più consapevoli e allontanare gli impresvisti.

Ad esempio: chi compra on line ha il diritto di ricevere le informazioni essenziali prima di concludere il contratto. C’è il divieto di applicare sovrapprezzi ingiustificati per i pagamenti con carta di credito (o altri mezzi), la consegna deve avvenire nei tempi concordati, deve esserci la possibilità di restituzione dei prodotti indesiderati e bisogna pagare solo per i prodotti o servizi espressamente richiesti.

Cosa occorre sapere prima dell'acquisto: ovunque si decida di comprare un prodotto o un servizio nell'UE, sia in un negozio che online, il venditore è tenuto a fornire alcune informazioni di base chiare, corrette e comprensibili prima dell'acquisto.

PRIMA DI STIPULARE UN CONTRATTO

Prima di stipulare un contratto con un venditore o un fornitore di servizi online, il compratore ha il diritto di ricevere le seguenti informazioni dettagliate: principali caratteristiche del prodotto o del servizio, nome e indirizzo del venditore, indirizzo e-mail e/o numero di telefono del venditore, prezzo totale, comprese tutte le spese supplementari (ad esempio la consegna) o, se il prezzo non è noto in anticipo, almeno informazioni sulle modalità di calcolo del prezzo, informazioni sulle modalità di pagamento e di consegna, in particolare sulle restrizioni alla consegna in determinati paesi, diritto di recesso, servizi postvendita disponibili, durata del contratto, meccanismi di risoluzione delle controversie, numero di registro commerciale, titolo professionale e numero di partita IVA (se del caso), associazione di categoria di appartenenza (se del caso).

Queste informazioni preliminari formano parte integrante del contratto, a meno che non si decida, insieme al venditore, di modificare le clausole che figurano, ad esempio, sul suo sito web.

I contratti devono essere redatti in un linguaggio semplice e comprensibile e non possono contenere clausole contrattuali vessatorie.

CONTENUTI DIGITALI

Quando si acquistano contenuti digitali online si applicano obblighi specifici di informazione, ad esempio se scarichi o segui in streaming brani musicali o video. Prima di procedere all'acquisto, hai diritto di essere informato su come utilizzare il prodotto con il relativo hardware/software (interoperabilità) e sulle sue funzionalità e di sapere sei si applicano eventuali restrizioni geografiche all'uso del contenuto e se sono ammesse copie per uso privato.

Se acquisti contenuti digitali online hai inoltre il diritto di recesso entro 14 giorni dalla stipula del contratto. Tuttavia, una volta che hai iniziato a scaricare i contenuti o a utilizzarli in streaming non puoi più annullare l'acquisto, a condizione che il venditore abbia adempiuto ai suoi obblighi. In particolare, deve prima ottenere il tuo accordo esplicito per il download o lo streaming immediato, mentre tu dovrai aver accettato espressamente che perdi il diritto di recesso una volta avviata l'operazione.

CONFERMA DI ACQUISTO

Quando acquisti online, devi ricevere immediatamente una conferma dell'avvenuta operazione. Per gli acquisti online, la conferma può avvenire mediante invio di un'e-mail o di un messaggio sul tuo account personale sul sito web del venditore, a condizione che tu possa conservarla e che risulti impossibile modificarla unilateralmente.

COSTI DI CONSEGNA

In caso di acquisto online devi anche ricevere informazioni chiare sul prezzo totale, compresa la consegna e altri costi aggiuntivi, e devi accettare espressamente, ad esempio premendo un pulsante o altro, che hai letto le condizioni di acquisto, e che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare.

Ricordati che, come per i normali acquisti in negozio, anche i prodotti acquistati online vanno consegnati entro 30 giorni, salvo accordi contrari con il venditore.

SOVRAPPREZZI PER L'UTILIZZO DI MEZZI DI PAGAMENTO

Se un commerciante intende applicare un sovrapprezzo per l'utilizzo di un mezzo specifico di pagamento (ad esempio la carta di credito), la tariffa non può essere superiore al costo da lui effettivamente sostenuto per l'operazione di pagamento. In alcuni paesi tale pratica è vietata.

RESTITUZIONE DI PRODOTTI INDESIDERATI

Quando acquisti prodotti o servizi per posta, telefono, fax o su Internet da un commerciante con sede nell'UE, hai diritto a restituire i prodotti indesiderati entro 14 giorni dalla consegna.