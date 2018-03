A Strasburgo vince la biodiversità: i parlamentari difendono direttive Habitat e Uccelli

STRASBURGO. Difendere le direttive europee, rafforzarle e applicarle con rigore in tutti i Paesi dell’Unione europea. E’ quanto ha deciso ieri il Parlamento europeo approvando con 592 voti a favore (e solo 52 contro) il report “Mid term review” della Strategia sulla biodiversità al 2020.

Lo annunciano con grande soddisfazione Legambiente, Lipu-BirdLife Italia e Wwf Italia che sottolineano l’importanza di questo passaggio parlamentare europeo soprattutto in vista della conclusione della /Fitness Check / (ossia il percorso di valutazione del loro stato di salute), sulle direttive Habitat e Uccelli che consentono di tutelare le specie e gli habitat più preziosi d’Europa, il cui voto finale è previsto al Parlamento europeo per il prossimo mese di aprile, a chiusura di un lungo percorso iniziato nella primavera del 2015.

Un voto benaugurante, quello di oggi a Strasburgo, indispensabile per permettere alla Strategia sulla biodiversità di raggiungere gli obiettivi prefissati, anche e soprattutto grazie al rafforzamento delle

due direttive sulla tutela della natura.

«Siamo molto soddisfatti del risultato del voto di Strasburgo – dichiarano le associazioni – anche se la partita delle direttive Habitat e Uccelli non è ancora del tutto chiusa. Tuttavia, possiamo dire che la strada è segnata in senso positivo: ora anche il Parlamento europeo, dopo gli 500mila cittadini europei che hanno sottoscritto l’anno scorso la petizione internazionale, è convinto che le direttive Uccelli e Habitat sono essenziali per il progetto europeo, non vanno toccate e anzi vanno applicate con pienezza e convinzione. Un successo straordinario – concludono Legambiente, Lipu e Wwf Lipu - per le associazioni impegnate nella campagna #allarmenatura e per i milioni di cittadini europei che vogliono una natura più tutelata».