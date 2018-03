Debiti delle banche c’è l’intesa con Ue

BRUXELLES. Sono servite quasi cinque ore e mezza, ma alla fine l'accordo tra Governo e Commissione europea che consentirà alle banche italiane di gestire i crediti deteriorati è fatto, ed è messo nero su bianco dal ministro dell'economia Pier Carlo Padoan e dalla commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager dopo una trattativa fiume cominciata alle 16.30 e terminata a tarda sera.

I dettagli tecnici devono essere ancora messi a punto ma il ministro potrebbe rivelare qualche ulteriore dettaglio domani durante il question time alla Camera. E se gli uffici legislativi riusciranno a tradurre l'accordo di oggi in provvedimento in tempo utile, il decreto sulle sofferenze potrebbe arrivare già nel Cdm di giovedì, che avrà sul tavolo anche la riforma delle Bcc e, sempre nel pacchetto di misure messo sul tavolo per la gestione delle sofferenze, anche le norme per velocizzare le procedure concorsuali per il recupero crediti.

Servirà un po' più di tempo invece per i decreti interministeriali salva-risparmiatori. L'intesa, che mette fine ad un negoziato durato quasi un anno, non prevede la nascita di una sola 'bad bank': «Abbiamo raggiunto un accordo con la Commissione su un meccanismo di garanzia che rappresenta uno strumento molto utile per la gestione delle sofferenze bancarie», ha detto Padoan al termine dell'incontro-maratona con la Vestager. Si tratta di una garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS), ed è «uno strumento che completa la scatola per gli attrezzi italiani per gestire i crediti in sofferenza», ha spiegato il ministro, chiarendo che «i dettagli tecnici saranno messi a punto nelle prossime ore" e che il sistema "è un po' più complicato» di una garanzia statale.

Ma «ha un meccanismo di incentivazione molto utile per accelerare i tempi».

Anche la commissaria Vestager si dice «molto soddisfatta» di un'intesa «molto buona», e ci tiene a precisare che la sua linea rossa non è stata oltrepassata: «Le garanzie sono prezzate a condizioni di mercato in modo che non costituiscano aiuto di Stato», ha detto.

Ed è convinta che questa mossa, «assieme ad altre riforme messe in campo dall'Italia, dovrebbe migliorare l'abilità delle banche di concedere prestiti all'economia reale».

Soprattutto se riusciranno ad alleggerirsi dagli oltre 200 miliardi di sofferenze. Il vicepresidente Valdis Dombrovskis si sente «incoraggiato» per questa mossa che porterà sollievo agli istituti italiani e ringrazia gli sforzi di Vestager e Padoan.

Secondo quanto spiegano i tecnici della Commissione, lo schema individuato «dovrebbe assistere le banche italiane nel processo di cartolarizzazione e spostamento dei crediti deteriorati, al momento nei loro bilanci, verso entità separate e con un managment autonomo».

Ovvero le sofferenze verranno cedute a Spv (special Purpose vehicle) che le trasformeranno in titoli cartolarizzati da destinare poi al mercato. Le banche «saranno in grado di beneficiare di una garanzia statale sulle tranche 'senior' degli asset cartolarizzati detenuti da tali entità. Queste garanzie statali sono concesse e prezzate a condizioni di mercato, e quindi non costituiscono aiuto di Stato».

La cifra che potrebbe, secondo l'Ue, non ricadere nel campo degli aiuti di stato sarebbe pari all'1% della garanzia statale. La Commissione, «con l'aiuto di un'autorità di controllo come accade sempre, monitorerà l'implementazione dello schema per assicurare che sia libero da aiuti di Stato».

Intanto, sul fronte del salvataggio delle quattro banche, è stato confermato un incontro a Bologna tra i magistrati di quattro procure che indagano sulla 'debacle' di Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Marche e Cassa di Risparmio di Chieti.