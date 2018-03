Commercio, l’Abruzzo punta sul gemellaggio con le montagne sacre del nord della Cina

ABRUZZO. Cooperazione nei settori dell'agroalimentare e dell'agricoltura, marketing turistico, potenziamento degli scambi commerciali e culturali e un progetto di gemellaggio tra le montagne sacre del nord della Cina ed i parchi nazionali del Gran Sasso e della Maiella.

Sono stati alcuni dei principali temi al centro dell'incontro, avvenuto ieri mattina, a Pescara, in Regione, tra una delegazione della Provincia cinese dello Shanxi, guidata dal vice governatore Guo Yingguang, e la Giunta regionale, rappresentata dal vice presidente ed assessore allo Sviluppo economico, Giovanni Lolli. Un legame di amicizia, sancito da un gemellaggio ufficiale, che dura da ben ventiquattro anni e che è stato rilanciato ieri a poco più di due mesi dall'inaugurazione dell'Expò di Milano.

«La delegazione cinese - ha dichiarato il vice presidente Lolli - si è mostrata particolarmente interessata a stabilire contatti con le aziende abruzzesi che si occupano di trasformazione dei prodotti agricoli ma anche alla specificità delle nostre colture e delle nostre produzioni. In realtà, - ha aggiunto - diverse realtà imprenditoriali abruzzesi sono da anni presenti in Cina e, dall'altro lato, sempre più aziende cinesi decidono di investire sul nostro territorio. Ci sono, quindi, tutti i presupposti, - ha confermato Lolli - per realizzare una stabilità di relazioni che porti risultati concreti anche a breve termine in più settori».

A tal proposito, il vice presidente Lolli ha prefigurato il coinvolgimento diretto del Polo agroalimentare abruzzese Agire che è composto da oltre cento soci rappresentanti di aziende agricole, agroalimentari ed agroindustriali, di aziende di servizi per l'agroindustria, produttrici di macchinari ed attrezzature per il settore, produttrici di energia da biomassa, fornitrici di materia prima e packaging, Università e Centri di ricerca. «L'Abruzzo è leader nella produzione di vino, olio e pasta - ha ricordato Lolli - ma presenta aziende di rilievo anche nella meccanica dedicata all'agricoltura e realtà importanti nel campo della ricerca come l'Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise e dell'Università come la facoltà di Veterinaria di Teramo».

Riguardo al progetto di marketing turistico e culturale, il gemellaggio fra "Le montagne sacre" interesserà i Parchi Naturali dell'Abruzzo e i parchi dello Shanxi (nello Shanxi si trova lo Wutaishan, una delle sei montagne sacre della Cina) che l'Isecicoa vorrebbe presentare all’ Expò di Milano.