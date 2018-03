Energia: Medoilgas Italia diviene Rockhopper Italia

PESCARA. Medoilgas Italia SpA, società interamente controllata da Rockhopper Exploration Plc, attiva nell'esplorazione e nella produzione di idrocarburi liquidi e gassosi, ha cambiato la sua ragione sociale in Rockhopper Italia SpA.

La decisione è stata assunta dall'assemblea degli azionisti della società dopo la recente acquisizione del Gruppo Mediterranean Oil & gas Plc (che deteneva il controllo di Medoilgas Italia SpA).

Parallelamente anche la società Medoilgas Civita Ltd ha cambiato la sua ragione sociale in Rockhopper Civita Ltd.

«Si apre una nuova fase - ha detto l'Amministratore Delegato di Rocknhopper Italia, Sergio Morandi -. Guardiamo al futuro con la fiducia di chi opera con rigore e correttezza e con l'energia di chi è convinto di lavorare non solo nell'interesse della propria azienda ma anche nell'interesse strategico del Paese».

Samuel Moody CEO di Rockhopper Exploration e presidente di Rockhopper Italia ha spiegato: «Con questa operazione abbiamo voluto uniformare l'identità di marchio del Gruppo e sottolineare l'importanza che l'Italia oggi riveste per Rockhopper Exploration. L'Italia può trarre grandi vantaggi dalle proprie risorse di idrocarburi, tra le più importanti in Europa e ancora in larga parte poco sfruttate. Gli importanti investimenti che Rockhopper intende sviluppare in Italia saranno improntati alla sicurezza e alla tutela ambientale e saranno in grado di generare importanti risorse per lo sviluppo economico dei territori».