Giovane aquilano morto a Birmingham, arrestato coinquilino

L'AQUILA. Un ragazzo aquilano di 21 anni, Francesco Leccese, è morto ieri sera a Birmingham, città inglese in cui viveva da qualche mese.Il giovane era arrivato in Inghilterra ad agosto di quest'anno e dai primi di novembre era stato assunto a tempo indeterminato come croupier nel casinò della città inglese.Tra le cause della morte si fa largo l'ipotesi dell'omicidio, da quanto si è appreso avvenuto per accoltellamento. La Polizia locale ha infatti fermato un connazionale coinquilino del giovane insieme ad altri italiani. Si traterrebbe di un giovane studente della Provincia di Milano, presente nella citta' inglese per partecipare al progetto Erasmus.La Questura dell'Aquila è in contatto con la Polizia inglese ma mantiene il più stretto riserbo. Non è chiaro se sia stato ucciso ieri oppure l'altro ieri e, conseguentemente, non sono conosciute le motivazioni. Comunque le indagini sono in pieno svolgimento.Il corpo è stato ritrovato ieri nell'appartamento dove viveva il giovane, a Daley Primo, Ladywood. I genitori appresa la drammatica notizia hanno preso il primo aereo disponibile e arriveranno in Inghilterra nel primo pomeriggio di oggi. Il giovane all'Aquila era molto conosciuto, viene descritto come un bravo ragazzo con la passione per il gioco che lo aveva portato a trovare lavoro.«Era un ragazzo socievole, impegnato in parrocchia, si faceva ben volere da tutti», lo ricorda il parroco di Gignano, frazione dell'Aquila in cui il giovane viveva con la famiglia, don Bruno Tarantino. A disposizione della famiglia Leccese la Polizia ha messo a disposizione anche un ufficiale di collegamento. Le indagini sono in pieno svolgimento.Come riporta ilun portavoce della polizia ha detto: «gli agenti hanno arrestato un uomo di 20 anni con l'accusa di omicidio dopo il ritrovamento del cadavere, subito dopo le 20, le 21 in Italia, di martedì.Gli agenti hanno forzato la porta d’ingresso e hanno scoperto il cadavere del giovane, dichiarato morto sul posto. L’autopsia si terrà questo pomeriggio».