Eolico. Gruppo Toto vince appalto per parco marino in Usa

PESCARA. Sarà Us Wind Inc. del Gruppo Toto a costruire il più grande parco eolico marino degli Stati Uniti.

Con sede a Boston US Wind inc. è infatti guidata da Alfonso Toto, che ne è il presidente. La società è controllata da Renexia, azienda italiana che opera nel campo delle energie rinnovabili.

US Wind inc. si è aggiudicata per 8,7 milioni di dollari la gara per lo sviluppo, la progettazione, la costruzione e la gestione, per una durata di 25 anni, del parco eolico sulla costa ovest degli Stati Uniti.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 2,5 miliardi di dollari e rientra nel piano strategico dell'amministrazione Obama per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

L'Amministrazione americana ha commentato l'assegnazione della gara che ha visto vincitrice la Us Wind inc. con una dichiarazione del segretario dell'Interno, Sally Jewell: «L'esito della gara - ha sostenuto l'esponente dell'amministrazione Obama - è un importante risultato e riflette l'orientamento e la fiducia dell'industria verso questa tecnologia, e rafforza la scelta della nostra Nazione verso questa nuova frontiera dell'energia».

Il parco eolico nelle acque dell'oceano Atlantico è stato fortemente voluto dal governatore del Maryland Martin O'Malley, coordinatore dei governatori democratici e personaggio in ascesa nel panorama politico nazionale.

«Esserci aggiudicati questa gara -ha sottolineato il presidente di Us Wind Inc., Alfonso Toto- è la dimostrazione che l’Italia, anche in campo internazionale, può competere e vincere sul piano tecnologico e di innovazione con competitors di tutto il mondo».

«Il nostro impegno ora -ha assicurato Toto- è progettare e costruire un impianto a basso impatto, efficiente e altamente tecnologico con tempi di realizzazione brevi». Rilevanti le dimensioni del parco eolico, visto che le due aree marine che ospiteranno le torri sono grandi 80.000 acri, pari a 32.370 ettari, e si trovano proprio al largo dello Stato del Maryland, ma in acque federali.

Il progetto, spiega Us Wind, «prevede l'installazione di aerogeneratori, mentre la trasmissione di energia elettrica verrà garantita attraverso una piattaforma di trasformazione offshore che con cavi sottomarini che si collegheranno con la rete elettrica Pjm, parte della rete elettrica dello stato del Maryland». La potenza installata sarà di oltre 500 MW, l’impianto avrà una producibilità annua di 1.824 GWh.

Il parco eolico permetterà di portare energia in circa 300.000 abitazioni, sarà distante dalla costa 15 miglia, così da ridurre al minimo anche l’impatto visivo. Da Washington è arrivata la conferma dalla commissione esaminatrice, il Bureau of Ocean Energy Management Regulation and Enforcement (Boem), della regolarità dell’offerta dopo Due Diligence condotta dal Dipartimento di Giustizia Federale. Mentre il Dipartimento degli Interni Usa aveva già dato comunicazione dell’assegnazione della gara alla Us Wind lo scorso 19 agosto.

Us Wind dovrà sviluppare, progettare e realizzare il parco eolico entro il 2020, termine previsto per l’avvio dell’erogazione di energia. La concessione durerà 25 anni. «Il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti sta puntando alle fonti rinnovabili rafforzando la produzione di energia con impianti non tradizionali e verranno realizzati, -conclude Us Wind- oltre a quello nel Maryland, altri cinque parchi eolici offshore nel prossimo decennio sulle coste di Massachusetts, Delaware, Rhode Island e Virginia».