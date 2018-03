Ebola, ecco come si trasmette

ROMA. Il virus Ebola può essere trasmesso da un soggetto infetto non solo a partire dal momento della comparsa dei sintomi tipici della malattia (Evd), come la febbre, ma in casi particolari anche prima della comparsa dei sintomi e dopo l'avvenuta guarigione del paziente.

A rischio sono, infatti, pure i rapporti sessuali fino a due mesi dopo l'avvenuta guarigione. Sulla base delle ultime indicazioni contenute nel report del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) datato 6 ottobre si 'allunga', dunque, il periodo di contagiosità previsto per questo virus.

- RISCHI CONTAGIO VIA SESSO PURE DOPO GUARIGIONE: Virus Ebola "vitale è stato isolato nello sperma umano fino a 7 settimane dopo la guarigione", afferma l'Ecdc. Serbatoi di virus Ebola, si legge nel report, "sono stati individuati nel latte materno e sperma dopo la scomparsa del virus dal sangue".

- RISCHIO TRASMISSIONE DA DONAZIONE SEME E OVULI: «Il rischio di trasmissione del virus Ebola andrebbe considerato in relazione alle donazioni di cellule riproduttive», sia per fecondazione omologa che eterologa, avverte l'Ecdc, precisando tuttavia che «l'evidenza che il virus possa persistere per un lasso di tempo nel corpo umano dopo la guarigione è insufficiente per definire uno specifico periodo di differimento» per la donazione. Tale periodo è fissato in 12 mesi dopo la guarigione. Infatti, «dopo la guarigione dalla fase acuta, un paziente può continuare a secernere virus infettivi e vitali per lunghi periodi».

- CONTAGIO DA SANGUE E ORGANI PRIMA DI 21 GIORNI: L'Ecdc afferma che «è stata descritta la possibile evenienza di infezioni asintomatiche con replicazione virale in atto». Dunque, il sangue e gli organi di un paziente infetto possono trasmettere il virus sin dall'inizio della malattia, prima della comparsa dei sintomi al termine del periodo di 21 giorni di incubazione. Sulla base di questa allerta, il Centro nazionale sangue ha emanato una circolare ai centri trasfusionali in cui si prevede, in via precauzionale, lo stop alle donazioni di sangue per 60 giorni per chi rientra dai Paesi africani a rischio Ebola e per coloro che hanno avuto contatti con soggetti a rischio. Analogo 'stop' anche per i trapianti di organi da tali soggetti.

- MA RESTANO PUNTI OSCURI: L'Ecdc precisa tuttavia che vi sono «dati limitati sul quando un paziente diventi infettivo durante il periodo di incubazione. Si presume che la replicazione del virus nei fluidi corporei non sia sufficiente nella fase pre-sintomatica a determinare una trasmissione da persona a persona attraverso i contatti quotidiani. Tuttavia, non ci sono dati sul quando la fase di viremia cominci nel periodo di incubazione. Nella fase dei sintomi, invece, il virus è presente in alta concentrazione nei fluidi corporei, tessuti e organi».

- COME SI TRASMETTE IL VIRUS: Quando l'infezione si manifesta negli esseri umani, il virus si può diffondere tramite contatti diretti attraverso pelle con ferite, o mucose e membrane, con sangue o fluidi di un malato. I fluidi includono: urina, saliva, feci, vomiti, liquido seminale e altri.

- CONTAGIO DA OGGETTI E ANIMALI: Il contagio può avvenire inoltre con oggetti quali aghi e siringhe contaminati. L'infezione può essere trasmessa anche tramite animali malati.

- COME NON SI TRASMETTE IL VIRUS: L'ebola non si diffonde tramite aria, acqua o cibo. Le persone a più alto rischio sono gli operatori sanitari e le famiglie in contatto con i malati.