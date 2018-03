Turismo: il 29% degli italiani sceglie le vacanze su internet

ROMA. Sono tante le sollecitazioni esterne che influenzano coloro che decidono di progettare una vacanza: tra i canali più utilizzati emerge il web, che rappresenta, in modo ambivalente, la finestra sul territorio sia per i turisti che per le imprese della filiera turistica e la destinazione nel complesso. A sostenerlo èl'Osservatorio nazionale del turismo di Unioncamere Isnart, che presenta uno studio nell'ultimo numero di 'Impresa turismo'.

Oltre il 90% dei turisti italiani e stranieri intervistati durante la vacanza in Italia utilizzano Internet abitualmente durante l'anno, il 35% in media tra le 2 e le 5 ore al giorno con un picco di quasi il 38% nel caso degli extraeuropei. Tra gli strumenti di connessione utilizzati si posizionano in prima linea il pc (in media 69% dei turisti, sia italiani che stranieri ) e lo smartphone (68%, soprattutto stranieri). Segue il tablet con in media il 23% di turisti che lo utilizzano (24% stranieri). Dati questi che esprimono le potenzialità della connessione online anche durante la vacanza e che pongono l'accento sull'esigenza di supportare il turista con accessi Wi-Fi facilmente intercettabili sul territorio.

Internet, inoltre, viene utilizzato come canale di comunicazione che influenza la scelta del soggiorno da quasi il 29% dei turisti, trovando tra le sue declinazioni la ricerca di informazioni (quasi 16%) e offerte per il soggiorno (10%), la connessione ai social network (oltre il 4%) e la possibilità di raccontare la propria esperienza di vacanza tramite le recensioni (3%; quasi 4% gli stranieri). Quest'ultimo aspetto, seppur connotato da una quota relativamente esigua, rappresenta il cuore pulsante del rapporto tra turista-impresa turistica-territorio.

Il 33% dei turisti che trascorre la vacanza in Italia, infatti, dichiara di scrivere online il suo punto di vista sulla vacanza, 'postando' recensioni sulle piattaforme dedicate. E questa prassi è più diffusa tra gli stranieri (quasi 36%). L'identikit del 'turista tipo' che scrive le recensioni ha tra i 31 ed i 40 anni (quasi il 29%) o tra i 21 ed i 30 anni (23%), ma anche tra i 41 e 50 anni (22%). Queste tre fasce di età sono, tra l'altro, quelle in cui sono più diffusi gli strumenti di comunicazioni con connessione ad Internet (ad esempio smartphone, tablet e PC portatili). Inoltre, i turisti più propensi alla scrittura di recensioni che raccontano online la loro esperienza, sono quelli che durante la vacanza partecipano ad escursioni e gite (oltre il41%), praticano attività sportive e fanno shopping (23%).

Seguono coloro che visitano musei e mostre (18%), monumenti e siti di interesse archeologico (13%), che assistono a spettacoli musicali (oltre l'11%) e acquistano prodotti dell'artigianato locale.

Ecco quindi che il turista, più o meno consapevolmente, agisce come 'story teller' assumendo il ruolo di narratore virtuale di viaggio che, a sua volta, influenzerà le scelte altrui.